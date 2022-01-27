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【電子消費券】第二輪消費券可期？　政府據報會見電子支付營運商、擬拓參加名單

股市 12:32 2022/01/27

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第二輪消費券可期？　政府據報會見電子支付營運商、擬拓參加名單

新一份《財政預算案》將於2月底公布，市場關注政府會否再派消費券。據本地傳媒引述消息指，金管局及財經事務及庫務局近日向不同電子支付營運商進行初步接觸，若再派消費券，營運商的興趣參與度及準備程度。據指，政府在在「吹風會」上示意除了保留原本消費券派發的營運商，或會考慮加入新的營運商。

陳茂波：政府對今年派電子消費券持開放態度，視乎疫情發展再作回應，看【下一頁】

去年發放消費券的四間儲值支付工具營運商分別為八達通、支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK，當中以八達通的使用佔比最高。

報道指，中銀是今次積極爭取出線的新增營運商之一，擬透過旗下BoC Pay手機應用程式作為中介發放平台，並會視乎業務便利考慮是否申請SVF牌照。

財政司司長陳茂波表示，政府持開放態度並作動態評估，視乎疫情發展再作回應。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：【業績│零售股】​​L'OCCITANE歐舒丹第三季銷售淨額增14%　香港業務微增3%　股價升2.5%

經濟 零售 香港金融管理局 陳茂波 電子消費券 中銀香港（02388） 財經事務及庫務局
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