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俄烏法德舉行四邊會談 承諾烏克蘭東邊停火

環球政治 12:29 2022/01/27

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俄羅斯、烏克蘭、法國及德國周三（26日）於巴黎舉行四邊會談，商討如何化解烏克蘭危機。四國代表於會上促成對烏克蘭東邊停火的承諾，並將於下月中移師德國舉行新一輪會談。但俄方代表表示，會談仍未能解決大量烏克蘭東部衝突的問題。

俄烏衝突倘升級 IMF料進一步推高多國通脹 【下一頁】

四國元首派代表周三於巴黎舉行長達8小時的會談。俄烏於2014年9月簽署明斯克協議，試圖阻止烏克蘭東部再出現戰爭。

四國代表會後發表聯合聲明指，即使他們在執行明斯克協議相關的其他問題上仍存在分歧，他們仍支持無條件遵守停火承諾。

法新社引述一名法國外交人員指，周三的會談有良好信號，不過四國之間仍存在重大分歧。

俄方代表、克里姆林宮副總參謀長科扎克（Dmitry Kozak）表示，許多有關和平解決烏克蘭東部衝突的問題，最終仍未得到解決，但他希望能收窄分歧。

科扎克又宣布，四國代表兩周後將於德國柏林舉行新一輪會談。他表示各方都需要暫停，並希望兩周內可以取得成果。

據悉，兩周後的柏林會談將與巴黎會談屬同一外交級別，四國未有計劃舉行元首級別峰會。

英拜登警告俄羅斯 入侵烏克蘭或直接制裁普京 【下一頁】

美國與北約周三已經向俄羅斯遞交，有關安全保障協議的書面答覆。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示美方對於外交對話持開放態度，美方答覆提出了一條嚴肅的外交途徑，並對莫斯科關注的事項進行原則性和務實的評估。

布林肯又形容書面答覆是確保美方可準確傳遞資訊的好方法，讓俄方盡可能清楚了解美方立場。他表明美方會致力捍衛烏克蘭主權和領土完整性，以及各國安全安排和聯盟權利等核心原則。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）表示，北約目前再次與俄羅斯接觸，試圖尋找對話途徑及政治解決方案，但也為最壞情況做好準備。

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責任編輯：鄭錦玲

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