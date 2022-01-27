【大行點睇】債務成本今年料明顯降低 美銀提高龍源電力評級

美銀發表報告，引述國家主席習近平在中央政治局常委會會議上要求支持及加快增加可再生能源產能，該行認為龍源電力 （00916） 有能力在今年透過股權及債務融資降低資金成本。

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該行分析指，債務成本每降低20個基點，龍源電力每股盈利將提高2.2%。該行預期公司2021年至2025年期間，每股盈利的複合年均增長率將達到18.9%，因此提高公司目標價，由25元增至25.4元，重申公司「買入」評級。

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