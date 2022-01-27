▲ 【業績│本港地產股】恒隆地產去年基本純利增4%、末期息升至0.6元 伺機售發展物業及賣港非核心資產

恒隆地產 （00101） 公布，去年基本純利增長3.9%至43.65億元，收入增長15%至103.21億元；期內並無物業銷售收入入帳。恒隆末期息升1.7%至0.6元；全年派息0.78元，按年升2.6%。計及4.97億元物業淨重估虧損後，恒隆去年扭虧，錄得淨純利38.68億元。

內地商場租賃收入增長25%

物業租賃方面，恒隆地產整體租賃收入增加16%至103.21億元。其中，內地租賃去年營業溢利增長35%至46.93億元，收入升31%至69.39億元。所有業務的收入均按年錄得雙位數增長，整體租賃邊際利潤率68%。內地商場組合按年錄得25%的租賃收入增長，當中高端商場的收入劇增30%，次高端商場的收入則升2%

本港營業溢利下跌7%至27.69億元，收入亦跌7%至33.82億元，但下半年收入僅跌1%，跌幅較上半年的12%有所收窄。租賃邊際利潤率則維持於82%。

銅鑼灣及旺角零售組合收入均跌逾一成

恒隆指，在未受變異病毒株Omicron威脅之前，零售市場從去年5月開始漸見好轉，去年租戶銷售額升9%，下半年升幅更達16%；所需的租金寬減亦大幅減少。訪港旅客絕跡及租金下調，銅鑼灣零售組合收入下跌14%，旺角零售組合租賃收入亦跌17%，港島東的康怡廣場及九龍東淘大商場為恒隆社區購物商場，表現相對強韌，租賃收入均錄得4%的跌幅。

物業銷售方面，截至去年底，恒隆「皓日」已預售123個住宅單位，合共10.83億元，有關收入預期於2023年在完成銷售交易後入賬。

恒隆表示，將繼續尋找機會出售發展物業，並出售香港的非核心資產，以回收資金，發展回報更高的新項目。集團去年出售34個停車位，錄得出售收益合共 1,700萬元，並確認為其他收入淨額。

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