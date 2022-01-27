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【監管風暴】監管或蔓延至非學科培訓 教育股洗倉潮未止

股樓投資 12:14 2022/01/27

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日前網傳一份來自教育股的文件，提及禁止教育股上市、進行併購及頻加學費，更傳有一家教育機構被當局約談，雖然多間教育企業發公告指經營環境未有改變，又回應指在早前公布的政策規劃中，反而鼓勵上市企業加大推動職業教育，大摩亦發報告支持，但未能制止連續多日的洗倉潮。中國民辦教育協會和近70間非學科類校外培訓機構，以及北京等各地方民辦教育協會聯合公布，倡議所有非學科類校外培訓機構深刻認識「雙減」重大意義，避免盲目引入資本擴張，堅決杜絕惡意提升價格等。

同場加映    【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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同場加映    【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

教育股再次洗倉，多隻續創52周新低。昨日跌逾三分之一的中教控股（00839），中午再跌兩成；中匯集團（00382）及希望教育（01765）再跌近一成；新東方（09901）跌近5.5%。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

中滙集團（00382） 港股 新東方—S（09901） 教育股 經濟 希望教育（01765） 中教控股（00839）

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