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【石Sir午市閒談】今日推介九倉｜一拖、昆能、首程、贛鋒鋰業、金科服務最新部署

股市 12:45 2022/01/27

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恒生指數中午收報23664點，跌625點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介九倉 （00004） ，另亦會分析一拖 （00038） 、昆能 （00135） 、首程 （00697） 、贛鋒鋰業 （01772） 、金科服務 （09666） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 九龍倉集團（00004） 第一拖拉機（00038） 昆侖能源（00135） 首程控股（00697） 贛鋒鋰業（01772） 金科服務（09666） 石鏡泉
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