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Tesla（TSLA.US） 業績解讀 如何調整投資部署

股市 12:11 2022/01/27

分享：

Tesla（TSLA.US）業績昨晚美股收市後出爐，勝市場預期，預期交付量增長逾50%，惟今年將不會推出新車，市場解讀兩極，盤後股價未見大波動，持貨如何調整投資部署？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）為你分析，立即點擊收看/收聽。【按此速睇策略分析】

**重溫今早《ET開市直擊》議息結果揭盅大市點走   Tesla績後股價能否坐火箭？**【按此-附time code】

Time code
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11：18 - 美股好淡未明   息率方向更明確短期可留意
12：19 - 美股用周一低位做防守
12：40 - 標普波動正常化   現水平追沽值搏率不高
14：51 - 觀眾問股：持有蘋果（AAPL.US）、NVIDIANVDA.US）、台積電（TSM.US）要沽清嗎？
16：24 - 微軟（MSFT.US）已試低位    美股已到中長綫買貨時機
19：25 - 想減倉揀邊隻？蘋果（AAPL.US vs NVIDIANVDA.US） vs 台積電（TSM.US
20：14 - 揀價值股仍要留意增長   料市場選高通（QCOM.US
22：22 - TeslaTSLA.US）業績符合市場預期
24：57 - TeslaTSLA.US）今年不推新車怎解讀？
26：30 - TeslaTSLA.US）績後股價未有特別驚喜
27：10  - 港股開市前市況速報
29：40 - ET個股推介：海豐 01308
31：49 - 港股開市初段市況速報
33：03 - 港股會否受加息影響  反彈浪完未
35：28 - 留意歷史數據   美股弱不一定港股升
37：40 - 市場對內地放水預期有變 、A股殺估值    港股去向農曆新年後才有明確方向
39：12 - 可留意債務上炒作味濃的股份    中國平安 02318 或成翻身股   
40：18 - 虎年利是股：敏實 00425
42：31 - 觀眾問股：阿里巴巴 09988 會否見90元？甚麼價位可買入？
43：46 - 觀眾問股：國際金融股揀咩？滙豐 00005 vs 高盛（GS.USvs 美國銀行（BAC.US
44：23 - 港股揀更本地化銀行股：中銀香港 02388
44：57 - 買銀行股睇兩大因素：利率、經濟增長
46：50 - 觀眾問股：TeslaTSLA.US）有機會見900美元水平？可否900美元水平加注？
47：19 - 預計TeslaTSLA.US）短綫於8001000美元
48：55 - 拜登仍未通過法案   新能源現時宜減倉
50：15 - 拜登如落台   對美股是好消息？
52：46 - 觀眾問股：華潤啤酒 00291 57.7元有貨要走先？短綫支持位在哪？
54：06 - 觀眾問股：車股未見起色   GX中國汽車 02845 仍值搏？是否要離場？
56：52 - 觀眾問股：創科實業 00669 分別163元、146元有貨   現否加注？可否返家鄉？
58：24 - 觀眾問股：領展 00823 股價跌定未？現在可買入嗎？公司前景如何？
59：25 - 觀眾問股：GoogleGOOG.US）市盈率回落至25以下   算是價值股嗎？
1：01：01 - 觀眾問股：HoneywellHON.US）、波音（BA.US）可加注搏烏俄地緣政治風險下炒上？
1：03：16 - 觀眾問股：中銀香港 02388 現時30元可部署買入？比較中國銀行 03988 揀邊隻？
1：05：13 - 觀眾問股：友邦 01299 35元買入現時止賺抑或持有？
1：06：48 - 港股開市初段市況速報
1：07：07 - 科技股、銀行股、本地地產股速報
1：07：41 - 消息股、新股速報：華潤啤酒 00291 、鞍鋼 00347 、一拖 00038 、希瑪眼科 03309 、創新奇智 02121
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欄名 : 3分鐘睇股

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