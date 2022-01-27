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【網絡監管】新年、冬奧在即　中國網信辦揚言進行「網絡淨化」

科技 13:12 2022/01/27

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國家互聯網信息辦公室揚言要打擊網絡的「非法」活動，打造良好的網絡環境。（法新社資料圖片）

年近歲晚，加上北京冬奧會於下周五（4日）揭幕，中國內地為確保兩項年終盛事能順利舉行，內地最高網絡安全監管機構國家互聯網信息辦公室（網信辦），揚言要打擊網絡的「非法」活動，打造良好的網絡環境。

【Instagram】Instagram推中文版「家長指南」　鼓勵家長與孩子共建安全網絡使用習慣

據外媒《CNN》報道，網信辦周二（25日）宣布，將進行為期一個月的網絡「淨化」活動，旨在營造「健康、快樂、和平的網絡環境」。據悉，本屆冬奧會是國家主席習近平自2012年上台以來，內地舉辦最大規模的國際體育賽事，內地政府高度重視，以此為契機，展示內地的實力和發展，同時加強網絡監管，以確保賽事萬無一失。

消息指，網信辦將會加強管理媒體網站首頁、熱門話題搜尋列表、推送彈窗、重要新聞內容頁面等，要求以上網頁呈現「正面信息」，同時，移除淫穢、低俗、血腥、暴力等非法或不良信息，營造「積極的網絡氛圍」。另外，其他「不良行為」，如炫富、拜金、暴飲暴食、宣揚或在互聯網上算命的行為，也是監管部門的行動目標之一。

事實上，內地近年一直加強對網絡的監管，去年6月也曾進行一場網絡全面監管的運動，清除「劣質」、具有「不正確政治」和「女性風」名人的相關網絡內容，以解決網絡和娛樂圈內存在的問題。

【搶攻手遊】Sony招聘資訊爆料　推手機版PlayStation熱賣遊戲

【曲線要講明】唔Get笑點係邊？Facebook將推新版帖文標籤　辨認諷刺內容頁面

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

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