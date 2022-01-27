  • 22°C
香港時間 : 2022127日 (四) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【VR年宵】VR體驗新年氣氛　香港網上年宵明開鑼

科技 14:12 2022/01/27

分享：

Omicron變種病毒繼續肆虐香港，港府宣布取消實體年宵花市以減少人群聚集。為讓市民感受到新年氣氛，港企姊妹圖人工智能（Sisters Pro AI Solutions）宣布，將於1月28日至2月15日期間，以虛擬實境（VR）方式進行香港網上年宵2022。

這次網上年宵參照了維園年宵攤檔佈局，參加攤檔只需要把5至20樣產品帶到工作室，姊妹圖人工智能團隊就會拍攝產品，經後期製作後上架，製作費用全免。

【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？

此外，年宵亦設有獨立網店予檔主，即使本身沒有網店的傳統年貨店，亦能參與此網上年宵。該團隊預計，年宵可容納過百網上攤檔，各行業的店主都可以參與。消費者屆時只需點擊進入各產品的網址就能於網上市集進行交易。

除此之外，年宵亦增設了NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）畫廊大街，找來十二生肖的NFT作品，以畫廊方式呈現。消費者除了可以購買年貨外，亦能在此購入近期大熱的NFT作品。

姊妹圖人工智能將於1月28日至2月15日期間，以VR方式進行香港網上年宵2022。（香港網上年宵2022資料圖片）

【數碼轉型】 歐盟提出數碼權利及原則　保護人民權利

香港網上年宵2022詳情
活動日期：2022 年 1 月 28 日至 2 月 15日
活動時間：24 小時無休止進行
活動地點：https://newyearfair.com

【網絡私隱】Google推出Topics API　取代FLoC追蹤用戶網絡活動

責任編輯：吳嘉雯

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【NFT】 Youtube擬利用NFT　助創作者賺錢？
2022/01/26
【NFT】 Youtube擬利用NFT　助創作者賺錢？
【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗
2022/01/26
【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗
【機迷熱話】重現巴黎聖母院火災　Ubisoft擬推VR虛擬實境遊戲
2022/01/18
【機迷熱話】重現巴黎聖母院火災　Ubisoft擬推VR虛擬實境遊戲
【北京冬奧】中移動香港獲冬奧VR轉播權　用戶可360全景方式觀看賽事
2022/01/26
【北京冬奧】中移動香港獲冬奧VR轉播權　用戶可360全景方式觀看賽事

你可能感興趣

【NFT】 Youtube擬利用NFT　助創作者賺錢？
11:15 2022/01/26
【NFT】 Youtube擬利用NFT　助創作者賺錢？
【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗
18:04 2022/01/26
【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗
【機迷熱話】重現巴黎聖母院火災　Ubisoft擬推VR虛擬實境遊戲
14:05 2022/01/18
【機迷熱話】重現巴黎聖母院火災　Ubisoft擬推VR虛擬實境遊戲
創新科技及應用 人工智能 NFT 年宵 VR

下一篇文章

【Apple新技術】隨iOS 15.4推出？　商戶將可直接用iPhone接受信用卡付款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）
【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）
【Omicron變種病毒】台灣首創新冠病毒快速檢測芯片　最快3分鐘內知結果
【Omicron變種病毒】台灣首創新冠病毒快速檢測芯片　最快3分鐘內知結果
【遊戲熱話】Switch玩家喜訊！　任天堂開放會員免費試玩《牧場物語》
【遊戲熱話】Switch玩家喜訊！　任天堂開放會員免費試玩《牧場物語》
【北京冬奧】中移動香港獲冬奧VR轉播權　用戶可360全景方式觀看賽事
【北京冬奧】中移動香港獲冬奧VR轉播權　用戶可360全景方式觀看賽事
【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能
【WhatsApp】iOS版WhatsApp更新後　獲暫停語音信息記錄功能
【電動車】解決充電車位被霸佔　威信於金鐘設大型智能充電區
【電動車】解決充電車位被霸佔　威信於金鐘設大型智能充電區
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款