【VR年宵】VR體驗新年氣氛　香港網上年宵明開鑼

Omicron變種病毒繼續肆虐香港，港府宣布取消實體年宵花市以減少人群聚集。為讓市民感受到新年氣氛，港企姊妹圖人工智能（Sisters Pro AI Solutions）宣布，將於1月28日至2月15日期間，以虛擬實境（VR）方式進行香港網上年宵2022。

這次網上年宵參照了維園年宵攤檔佈局，參加攤檔只需要把5至20樣產品帶到工作室，姊妹圖人工智能團隊就會拍攝產品，經後期製作後上架，製作費用全免。

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此外，年宵亦設有獨立網店予檔主，即使本身沒有網店的傳統年貨店，亦能參與此網上年宵。該團隊預計，年宵可容納過百網上攤檔，各行業的店主都可以參與。消費者屆時只需點擊進入各產品的網址就能於網上市集進行交易。

除此之外，年宵亦增設了NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）畫廊大街，找來十二生肖的NFT作品，以畫廊方式呈現。消費者除了可以購買年貨外，亦能在此購入近期大熱的NFT作品。

▲ 姊妹圖人工智能將於1月28日至2月15日期間，以VR方式進行香港網上年宵2022。（香港網上年宵2022資料圖片）

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香港網上年宵2022詳情

活動日期：2022 年 1 月 28 日至 2 月 15日

活動時間：24 小時無休止進行

活動地點：https://newyearfair.com

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責任編輯：吳嘉雯

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