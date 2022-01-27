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【市場調查】BCN相機零售銷量排名公布 Canon奪兩冠 Sony無反制霸

環球政經 15:35 2022/01/27

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日本分析公司BCN Retail，分析去年來自日本零售商的銷售數據，在5個相機類別的排名中，佳能（Canon）在「鏡頭一體化相機」及「單反相機」兩個項目中奪冠，不過在近年數碼相機的主戰場「無反相機」中，主要對手索尼（Sony）則力壓佳能稱王。

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鏡頭一體化相機，近年主要是指機身與鏡頭採用一體化設計的數碼輕便相機，佳能以34.1%排名第一，緊接其後的是索尼（23.1%）及富士（11.6%），佳能在此界別基本上長期奪冠，在過去16年中有15次都是排名第一。

單反相機亦同樣是佳能的囊中物，市佔率過半達59.8%，亞軍為長期競爭對手尼康（33.9%），以及理光影像旗下的賓得（5.8%）。數碼單反相機品牌，近年基本上就只以這三家獨大，排名亦大致上不變，通常佳能佔5至6成，尼康就佔3至4成。賓得去年的市佔率，由近年3%左右提升至5.8%，估計是受惠於去年上市的旗艦機Pentax K-3 Mark III所致。

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近年新型號數碼相機以無反相機為主，排名第一的是索尼（32%），佳能緊接其後排名第二（28.2%），第三名則是OM System（12.7%），亦即消費者熟悉的奧林巴斯（Olympus）品牌，其影像部門去年已由奧林巴斯轉手至私募基金JIP。在過去一段長期間裡（2012-2018年），奧林巴斯在日本市場大致上都是排名第一的無反相機品牌，直至近幾年才被索尼及佳能趕上。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股【下一頁

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在餘下兩個界別中，都可找到來自中國的品牌大疆創新（DJI）。數碼攝錄機的三甲排名，分別是松下電器/Panasonic（43.6%）、索尼（26.3%）及大疆創新（11.2%）。而運動相機（Action Cam）的三甲排名，則是GoPro（70.4%）、索尼（7.3%）及大疆創新（5.3%）。

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責任編輯：嚴浩文

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