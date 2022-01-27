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特朗普打Golf向友人誇口：我係美國下一任總統（有片）

環球社會熱點 11:47 2022/01/27

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美國前總統特朗普卸任後，動向仍備受關注，最近社交網站流傳有關特朗普的片段引起熱議。特朗著在俱樂部與友人打高爾夫球時，向在場人士宣布他是「美國上一任同下一任總統」，惹來友人歡呼讚賞。

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生 【下一頁】

社交網站周三（26日）流傳一段片，影片內特朗普（Donald Trump）與友人打高爾夫球，他戴有標誌性寫有「Make America Great Again」的紅色帽，兩旁印有第45任總統任期及美國國旗。

特朗普準備發球時，他的友人稱現在準備發球的是美國第45任總統，但特朗普隨即反駁，自稱是第45任及47任總統。

特朗普的言論引來在場友人歡呼，更讚揚他這番說話。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

特朗普打Golf片段

最高法院駁回特朗普要求 眾議院委員會可取檔案局文件 【下一頁】

特朗普雖然從未公開表示有否打算競逐下屆總統，但他多次表明會在中期選舉前舉行集會造勢。他亦是共和黨內最受歡迎的提名人選，根據本月進行的幾項民意調查，特朗普支持度遙遙領先其他候選人，包括領先佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis） 43個百分點。

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責任編輯：郭麗明

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