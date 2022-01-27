【虎年開工利是】HSBC滙豐提早向員工派500元開工利是

▲ 滙豐香港區署理行政總裁林慧虹（左）及滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建（右）鼓勵員工使用電子利是，響應環保。

不少銀行今年都提早向員工派開工利是，HSBC滙豐都不例外。滙豐今早就向香港員工發信，預告將會在農曆年廿九（31日）向員工位位派發500元的開工利是，金額睇齊去年。

所有滙豐香港員工，包括長期僱員、長期兼職僱員、合約僱員、時薪兼職僱員，以及在港發薪的海外派遣僱員（international assignees），都可獲得電子開工利是。

今年農曆新年繼續在疫情下渡過，滙豐香港區署理行政總裁林慧虹在內部電郵中表示，雖然疫情持續，但同事仍然敬業樂業服務客戶、回饋社區。她又提到，明白大家現時很難親身與家人和朋友拜年，鼓勵同事互相勉勵，對今年的前景感到樂觀。

另外，林慧虹又與幾位管理層拍片向同事拜早年。她亦夥拍滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建，鼓勵大家響應環保，使用電子利是，例如透過滙豐香港流動理財應用程式、PayMe。

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