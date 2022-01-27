【儲局議息】聯儲局3月加息成定局　一文看清各界對1月議息評論（不斷更新）

▲ 一文看各界對1月議息評論

美國聯儲局已公布最新議息結果，市場普遍認為符合預期，但同時主席鮑威爾的取態更鷹派，投資界預期3月加息成定局。本文綜合了投資界對議息聲明、加息及縮表最新看法，以便讀者參考。

議息結果｜儲局鮑威爾：有很大的加息空間，看【下一頁】

貝萊德：今年加息3至4次在合理估計範圍

貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder表示，現在可以放心地告別已經過時的量化寬鬆計劃（safely wave goodbye to a QE program that overstayed its welcome），並已開始逐步脫離緊急貨幣政策的兩個階段，第一階段是回歸更加中性及正常的貨幣政策，第二是可能出台更多限制政策，解決通脹問題。

該行預期，儲局將在未來1年半內將政策利率降至略低於潛在增長水平，即聯邦基金介乎1.5%至2%之間，並允許儲局退出銀行系統中龐大的「超額準備金」，而據鮑威爾說法，該行認為今年加息3至4次在合理估計範圍內。

DWS：仍注重數據 加息周期不會處於「自動駕駛」

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，是次聲明較去年12月的會議相比更鷹派，同時，亦釋出關於減少儲局資產負債表規模原則的聲明，與2014年一樣，但相信儲局不會等待近兩年才啟動，由於經濟增長依然強勁，通脹高企，儲局希望盡快縮表。

然而，鮑威爾講話表明了對數據的依賴，暗示加息周期不會處於「自動駕駛」。而儲局似乎決心與通脹預期作鬥爭，並且迫在眉睫。

摩根資管：清晰表明3月加息 美國收緊政策的經濟條件明確

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，是次議息清晰表明3月將會首次加息。美國收緊貨幣政策的經濟條件非常明確，通脹為數十年來的高位，以及失業率下降的速度快於預期。

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中信證券：3月加息成定局 6月啟動縮表

中信證券表示，是次議息會議聲明總體符合市場預期，但鮑威爾講話偏鷹，體現聯儲局治理通脹的決心。通脹與就業表述的明顯變化，暗示儲局或已達成實施極度寬鬆政策的目標。該行認為，3月加息幾乎成為定局，縮表或將在5月議息會議討論後宣布，並於6月開啟，節奏將更快。當前，加息預期基本落地，短期而言，美國債息收益率或向下小幅調整，美股市場可能迎來時點性修復，後續縮表預期再起，仍然利空美股成長股。

中金：儲局存在超預期緊縮的可能

中金表示，儲局議息會議基調偏鷹，政策聲明暗示3月加息，但加息幅度和後續路徑仍待討論。由於前路不明，市場關切的貨幣政策不確定性似乎未得到緩解。鑑於鮑威爾反復強調美國經濟強勁和通脹超標，儲局仍存在超預期緊縮的可能性。

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