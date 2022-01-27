▲ 【儲局議息】聯儲局3月加息成定局 一文看清各界對美國加息評論（不斷更新）

美國聯儲局已公布最新議息結果，市場普遍認為符合預期，但同時聯儲局主席鮑威爾的取態更鷹派，除表明通脹有上行風險，不排除每月加息的可能性外，同時指出縮減資產負債表是可預期的，投資界預期美國3月加息成定局。本文綜合了投資界對聯儲局最新議息聲明、加息及縮表最新看法，以便讀者參考。

【更新至下午1時】

景順：3月料加息50點子 價值股和周期股短線跑贏

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，聯儲局希望靈活應對未來的數據和不斷變化的前景，這可能意味著三月份最高加息50個基點。鑑於今年緊縮路徑的不確定性程度將大致取決於數據，該行認為市場將繼續波動，因為市場試圖根據未來的最新數據，尤其是通脹數據來猜測聯儲局將採取什麼行動。

隨著市場消化聯儲局的鷹派政策，價值股和周期性股票在短期內可能會跑贏全球大市，但預計科技、通信服務、醫療保健、房地產和必需消費品等防禦性行業全年可能會小幅跑贏大市。

信安資管：市況波幅進一步加劇 資金料流向高回報資產

信安資金管理（亞洲）高級投資策略師陳曉蓉指，隨著買債計劃於三月中結束，相信聯儲儲局上半年或加息最多兩至三次，每次25點子；隨能源及運輸成本升勢減慢，供應鍵問題有機會在下半年逐步紓緩，加上高基數效應，當地通脹數字或於未來幾個月見頂回落，並於年底前重返約3%的水平。

陳曉蓉表示，成熟市場央行或將加快收緊貨幣政策，市場波幅或進一步加劇，環球金融狀況有機會進一步收緊，惟數字整體預期依然寬鬆。這個因素將為市場帶來支持，資金有機會繼續流向潛在回報較高的資產；實質利率年內仍然較大機會處於負值，或將繼續影響股市的表現。

貝萊德：今年加息3至4次在合理估計範圍

貝萊德全球固定收益首席投資官Rick Rieder表示，現在可以放心地告別已經過時的量化寬鬆計劃（safely wave goodbye to a QE program that overstayed its welcome），並已開始逐步脫離緊急貨幣政策的兩個階段，第一階段是回歸更加中性及正常的貨幣政策，第二是可能出台更多限制政策，解決通脹問題。

該行預期，儲局將在未來1年半內將政策利率降至略低於潛在增長水平，即聯邦基金介乎1.5%至2%之間，並允許儲局退出銀行系統中龐大的「超額準備金」，而據鮑威爾說法，該行認為今年加息3至4次在合理估計範圍內。

DWS：仍注重數據 加息周期不會處於「自動駕駛」

DWS美國經濟師Christian Scherrmann表示，是次聲明較去年12月的會議相比更鷹派，同時，亦釋出關於減少儲局資產負債表規模原則的聲明，與2014年一樣，但相信儲局不會等待近兩年才啟動，由於經濟增長依然強勁，通脹高企，儲局希望盡快縮表。

然而，鮑威爾講話表明了對數據的依賴，暗示加息周期不會處於「自動駕駛」。而儲局似乎決心與通脹預期作鬥爭，並且迫在眉睫。

摩根資管：清晰表明3月加息 美國收緊政策的經濟條件明確

摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，是次議息清晰表明3月將會首次加息。美國收緊貨幣政策的經濟條件非常明確，通脹為數十年來的高位，以及失業率下降的速度快於預期。

摩根資管：政策轉向令股市更波動，料價值股跑贏大市，看【下一頁】

中信證券：3月加息成定局 6月啟動縮表

中信證券表示，是次議息會議聲明總體符合市場預期，但鮑威爾講話偏鷹，體現聯儲局治理通脹的決心。通脹與就業表述的明顯變化，暗示儲局或已達成實施極度寬鬆政策的目標。該行認為，3月加息幾乎成為定局，縮表或將在5月議息會議討論後宣布，並於6月開啟，節奏將更快。當前，加息預期基本落地，短期而言，美國債息收益率或向下小幅調整，美股市場可能迎來時點性修復，後續縮表預期再起，仍然利空美股成長股。

中金：儲局存在超預期緊縮的可能

中金表示，儲局議息會議基調偏鷹，政策聲明暗示3月加息，但加息幅度和後續路徑仍待討論。由於前路不明，市場關切的貨幣政策不確定性似乎未得到緩解。鑑於鮑威爾反復強調美國經濟強勁和通脹超標，儲局仍存在超預期緊縮的可能性。

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