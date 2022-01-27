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【Windows 11】 2月Windows 11大更新　可運行Android應用程式？

科技 12:00 2022/01/27

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Windows行政總裁Panos Panay表示，2月的更新的最大新成員是Windows 11上的Android應用程式，不過這將是一個公開預覽版。

全球新冠疫情為個人電腦市場帶來強勁增長，現時每月有14億部電腦設備正在運行Windows 10和Windows 11 系統。微軟（Microsoft）宣布計劃在2月推出Windows 11的Android應用程式，但暫時只限於公開預覽版；另外亦會在一些任務欄進行改進，以及重新設計記事本和媒體播放器應用。

【機迷熱話】Google Play Games測試版出爐　Windows 11可玩Android遊戲

Windows行政總裁Panos Panay表示，2月的更新的最大新成員是Windows 11上的Android應用程式，不過這將是一個公開預覽版，意味在下個月推出使用時仍屬於測試階段。事實上，微軟在去年10月首次開始與工作人員測試Android應用程式在Windows 11上運行的可能，該功能允許用家從亞馬遜（Amazon）Appstore安裝有限數量的應用程式。

天氣小工具回歸至任務欄

是次更新還包括改進任務欄，當中涉及靜音和取消靜音功能，以及提供在輔助顯示器上顯示時鐘的能力。以上兩種功能是Windows 11剛發布時都沒有的，現時微軟正好恢復這缺失的功能。

【Apple】蘋果 Beats Studio Buds 韌體更新　可通過iCloud進行即時配對

另外，天氣小工具（weather widget ）亦會回歸至任務欄，以及重新設計其記事本和媒體播放器的應用程式，兩者都包括黑暗模式和設計調整，以更貼近Windows 11版本。

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【創業ideas】度身更精準．推薦合適西裝 港青投資6位數創AI系統

責任編輯：陳卓賢

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