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【農曆新年】年廿八洗邋遢　大掃除預約倍升　加價3成

商業 12:30 2022/01/27

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服務配對平台Toby指，本月整體清潔服務定單較平時急增1倍，料本周已是服務高峰期。（資料圖片）

明天便是年廿八，按習俗是洗邋遢、大掃除的日子。有商戶反映，自1月初已陸續接到大掃除服務的預約，月內相關預約較平時升7成至1倍，亦留意到顧客的關注點亦有所不同。

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服務配對平台Toby亦有提供家居清潔服務配對，其市場營銷副總監崔慧妮透露，自1月初已陸續接到大掃除清潔服務的定單。本月整體定單宗數較平時急增1倍，料本周已是服務高峰期。因應旺季及大掃除的服務要求更高，價格亦較平時提升2至3成，至每小時約175元。

家居面積由300呎至上千呎

推出4小時歲晚大掃除服務應市的力奇服務，其董事葉小姐亦稱，1月份生意顯著增長，「每日至少亦有3、4宗查詢，平時1個月才有1至2宗」。客源大多是有小朋友的家庭，或是沒時間進行大掃除的上班一族，家居面積由300呎至上千呎亦有。她續指，部分客戶會延長服務時數至5小時，平均每小時收費180至200元左右。

Omicron疫情在本港仍未遏止，港人對於上門清潔服務的看法亦有所不同。Toby的崔慧妮認為，疫下刺激今年服務需求，定單較去年新年上升3至4成。她解釋：「去年市民對新冠肺炎不那麼開放，恐懼陌生人到訪。」但今年情況有所改善，僅要求清潔人員加強消毒門柄等位置。

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憂工作人員來自葵涌

而力奇服務的葉小姐則指，客人會要求上門服務的清潔人員，須完成接種疫苗，或取得陰性檢測證明。清潔服務供應商韓管家負責人張先生提到，最近甚至有客人查詢，工作人員是否居住於葵涌、黃大仙等正出現社區爆發的地點，或希望人員可穿上防疫保護衣。

不過，張先生認為疫情反覆令客人擔憂，雖然1月份定單較平時增加7至8成，1月中預約已經全滿，但最終有3至4成預約取消或延期。若與疫情前的歲晚旺季比較，生意減少3至4成。

家務助理平台Lazy負責人何先生表示，1月份本來生意較平時增加2至3成，12月至1月期間定單可高達2,000至3,000宗定單，但自Omicron爆發，有2至3成定單延期或取消。

清潔人員不願降價

而智舒適家居服務亦反映疫情反令大掃除生意減少。該企董事林先生稱，以往農曆新年前的生意高達130至140%水平，但今年卻只得85%。因有4至6成已預約顧客因憂慮疫情，而選擇延期服務。為了增加客人信心，該企已為家務助理提供安全裝備如面罩等。林續指，盡管需求減少，亦難以藉降價吸客，因清潔人員在疫情期間「嗌價」更高。自1月起，價格每幾日上升逾10%，在年廿七、廿八更升至頂點，增幅達1倍。

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記者：葉泳珊

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