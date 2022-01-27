【網絡私隱】Google推出Topics API　取代FLoC追蹤用戶網絡活動

▲ 外媒《Android Headlines》認為，Google收集用戶數據並與廣告商分享的工作仍然繼續，這次變動只是試圖以新方式為用戶解讀這個故事，惟故事的本質並沒有改變。（iStock）

Google於2021年初宣布，提供Federated Learning of Cohorts（FLoC）作為第三方Cookie的替代品，用於網站上投放廣告，並讓美國和其他國家一小部分Google Chrome用戶試行。但經過一年來自用戶的批評和反饋後，Google日前推出Topics API作為一個新的解決方案，以取代FLoC。

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Topics API是一項在Chrome瀏覽器上追蹤Cookies，並基於用戶興趣而提供廣告的新方法。據《The Verge》報道，Topics API可以監測用戶每周的網絡活動，並確定他的五個興趣，如「健身」或「旅遊和交通」等，然後根據這些興趣提供相應話題的廣告。在Topics API GitHub頁面的廣告分類中，目前共有350個話題，，日後會依照需求逐漸增加，而這些類別並不包括種族和性別等敏感項目。

記錄保留三周 不涉及外部伺服器

據悉，這些話題記錄會在用戶的瀏覽器中保留三周，然後再自動刪除。當使用者造訪參與是次計畫的網站時，系統會從過去三周中的各一興趣主題，與該網站以及廣告商分享，從中決定向使用者展示哪些廣告。Google強調，這不涉及任何外部伺服器，包括Google服務器，而且是允許用戶自行選擇。

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Google也提到，正為Chrome用戶開發新的工具，允許他們查看、刪除或者禁用這項功能，並希望為Chrome瀏覽器推出開發者試用版。

追蹤用戶興趣 仍屬侵犯私隱

Google早前承諾，在2023年前會採取行動，取代Chrome瀏覽器中的第三方Cookies，意味現時仍有一年的時間來履行其承諾。不過有專家認為，無論是FLoC或是Topics API，都是通過追蹤來確定用戶的興趣，這都涉及侵犯私隱。

電子前哨基金會（EFF）技術人員Bennett Cyphers認為，Topics API比FLoC有改進，但這並非代表它是好的，「Topics API仍會告訴第三方追蹤者，用家瀏覽了甚麼網站，它仍可幫助網站和廣告商跨設備去識別用家。」

外媒《Android Headlines》認為，Google收集用戶數據並與廣告商分享的工作仍然繼續，這次變動只是試圖以新方式為用戶解讀這個故事，惟故事的本質並沒有改變。

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責任編輯：陳卓賢