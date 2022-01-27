英派對門調查報告公布在即 約翰遜再拒辭職

英國首相約翰遜涉嫌在封城期間多次出席派對，相關內部調查報告即將在本周公布。外界原本預料約翰遜周三（26日）公布報告內容，但報告至今仍未公開。約翰遜再次被英國國會議員逼宮，惟他再度重申不會辭職。約翰遜更反駁英國工黨黨魁施紀賢，稱對方想逼他下台皆因明白他領導的政府值得信賴。

英派對門調查報告或今日出爐 倫敦警方展刑事調查 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）於周三的下議院會議，再度被要求辭職。施紀賢（Keir Starmer）指控約翰遜誤導國會，表示若約翰遜同意就應引咎辭職。約翰遜否認指控，並再次重申不會辭職。

約翰遜表示，很多人出於各種原因希望他辭職，但施紀賢是因為明白現屆政府可獲信任而逼他下台，而台下保守黨議員隨即發出歡呼聲。約翰遜指現屆政府做出很多艱難但正確的決定，現時正集中應對烏克蘭危機及帶領國家經濟復甦。

約翰遜早前承諾，收到高級公務員格雷（Sue Gray）的調查報告後，將會完成公開並就結果接受國會問話。約翰遜周三再在國會指，收到後將會履行承諾。格雷未有宣布提交調查報告的具體時間，外界有指倫敦警方宣布調查或推遲她提交的時間。

英媒挖舊文打臉約翰遜 曾讚女孩為封城取消生日派對 【下一頁】

對於約翰遜近日再被揭發，首相府2020年6月時曾舉行生日派對一事。保守黨黨友伯恩斯（Conor Burns）指，約翰遜事前並不知情，該派對是一個驚喜派對。

有外媒分析指，若約翰遜一旦辭職，英國外相卓慧思（Liz Truss）或會接任成新首相。她之前接受英國廣播公司（BBC）訪問指，政府內部顯然要改變文化，當局會在查閱報告結果後找出並解決相關問題。

當她被問及是否希望接任時，卓慧思回應指約翰遜工作表現非常出色，成功帶領英國脫歐及應對疫情，百分百支持約翰遜。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀