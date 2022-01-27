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【新經濟股】科指再尋底跌逾4%　招商證券：兩因素致科技股未到抄底之時、薦下半年買兩股

股市 11:24 2022/01/27

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【新經濟股】科指再尋底跌逾4%　招商證券：科技股未到抄底之時、薦下半年買兩股

恒生科指再次尋底跌逾4%，報5359點，考驗1月6日5230點之低位。招商證券國際發表研究報告表示，科技股未到抄底之時，認為目前監管和美國加息的宏觀環境，當下逆風正勁，吸納互聯網龍頭還要待時機。

科技股捱沽，騰訊 （00700） 跌2.9%，報459.8元，阿里巴巴 （09988） 跌6.2%，報109.6元，美團 （03690） 跌7.1%，報209元。

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾6%破底　2500個買盤排隊110元撈貨一沖即散

招商證券表示，從該行近期投資行業的路演中可以應受到投資者對互聯網行業的看法轉向樂觀，並在尋找買入標的。這主要因為監管風險邊際改善，而龍頭公司如騰訊、阿里巴巴和美團的股價去年年大幅回調後，出現小幅回升。因此，投資者相信目前估值已反映短期盈利下調及監管風險。可是，該行認為嚴格監管疊加美國加息的宏觀環境，當下逆風正勁，將可能進一步帶來盈利下調和市場波動，因此，吸納互聯網龍頭還要待時機。

目前該行仍然看好互聯網行業今年下半年的前景，因為屆時監管環境將更加清晰，整體消費也有望恢復。當中，首選股為網易 （09999） 和京東 （09618） ，因為其受到的監管風險更小，也擁有較為堅挺的基本面。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

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【美團3690】美團走低逾4%　此前紅杉資本向合夥人派發近70億元美團股份、持股降至不足5%

編輯：姚卓然

 

 

港股 大行報告 網易－S（09999） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 新經濟股 招商證券（06099）

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