【宏觀數據】2021年資源能源企業盈利最搶鏡 工業企業利潤升逾三成

國家統計局公布，2021年全國規模以上工業企業實現利潤總額8.71萬億元（人民幣，下同藤，按年增長34.3%，較2019年增長39.8%，兩年平均增長18.2%。其中，國企實現利潤總額2.28萬億元，按年增56%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額2.28萬億元，增長21.1%；私營企業實現利潤總額2.92萬億元，增長27.6%。

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近八成行業利潤實現增長，部分行業增長較快。在41個工業大類行業中，有32個行業利潤較上年增長，佔78%，行業增長面較上年擴大14.6個百分點。部分行業利潤實現較快增長，有6個行業利潤增長超過1倍，有18個行業利潤實現兩位數增長。同時，高技術製造業引領作用較為突出。2021年，高技術製造業利潤較上年增長48.4%，兩年平均增長31.4%，增速分別高於規模以上工業平均水平14.1和13.2個百分點。分行業看，醫藥、電子及通信設備製造業的利潤增速強勁，分別按年增長77.9%、44%，對高技術制造業利潤增長貢獻較大。

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採礦及原材料行業對利潤增長拉動最強。在大宗商品價格上漲帶動下，上游採礦、原材料製造業利潤較上年分別增長190.7%、70.8%，兩年平均分別增長41.1%、33.6%，增速明顯高於平均水平。其中，煤炭和原油價格年內漲幅較大、高位運行時間較長，帶動煤炭、油氣開採行業利潤分別增長212.7%、584.7%；石化產業鏈中的石油加工、化工行業利潤分別增長224.2%、87.8%，鋼鐵行業利潤增長75.5%。

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記者：林衛