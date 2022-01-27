  • 21°C
香港時間 : 2022127日 (四) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】2022年A股IPO及再融資大年 券商看好外資加倉中國

股樓投資 11:31 2022/01/27

分享：

高盛高華證券高層日前向內地傳媒表示，海外政策變局無阻外資加倉中國的熱情，科技、媒體和通信（TMT）、「環境、社會與公司治理」（ESG）、健康相關領域的融資需求持續釋放，將推動全球IPO穩步增長，2022年將是A股市場IPO和再融資的大年。「美聯儲加息給中國帶來的資本外流壓力有限，不會造成人民幣滙率大幅貶值。近年來外資持續配置中國股債資產，持倉規模穩步增加，目前不必擔心出現外資大幅減持的情況。」高盛高華董事長范翔說。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析 電動車股你要識

范翔指出，2021年全球IPO的數量和金額均刷新歷史紀錄，這一趨勢在2022年將得到延續。首先，TMT仍將是主導行業，快速發展形成的巨大融資需求將持續釋放；其次，疫情發生以來，健康領域受到的關注度顯著提升，醫療研發、生物制藥、醫療器械等領域的企業融資活動更加活躍；第三，綠色可持續發展理念持續深入人心，與ESG相關行業將加大融資力度，比如電動汽車、動力電池、自動駕駛等相關領域的企業正掀起大規模融資的熱潮。

他又稱，2021年A股IPO數量與募資額齊創新高，源於貨幣環境、融資需求、制度完善等多方面的合力。展望2022年，中國貨幣政策靠前發力，穩定融資增長、降低融資成本是重點發力方向，這將對IPO常態化形成助推作用。在供給和需求兩端共同作用下，2022年A股市場融資大有可為。

【延伸閱讀】2022年部署：瑞信予恒指今年目標26200點 模擬組合列入逾40隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一方面，當前外資對中國資本市場的熱情持續高漲。范翔表示，北向資金持續流入，海外投資者對人民幣資產的關注度和認可度進一步提升，中長期投資信心進一步增強；此外，中國持續優化營商環境，提升外資投資便利程度，也是外資機構競相布局中國市場的重要原因。近年來，中國資本市場對外開放步伐不斷加快。在行業准入放開疊加資本雙向流動加快的背景下，外資機構布局中國市場進程將繼續提速。

【同場加映】青姐話：未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

開啟hket App，閱讀全文
IPO A股 中國

上一篇文章

【監管風暴】監管或蔓延至非學科培訓 教育股洗倉潮未止

下一篇文章

【宏觀數據】2021年資源能源企業盈利最搶鏡 工業企業利潤升逾三成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【加密貨幣】馬斯克講笑叫麥當勞接受狗狗幣付款　麥當勞：你收滑嘟嘟幣先
【職場熱話】打工仔需5次強檢 被老闆禁上班 兼要扣年假等結果 高呼「點解唔俾我返工要扣假」
【職場熱話】打工仔需5次強檢 被老闆禁上班 兼要扣年假等結果 高呼「點解唔俾我返工要扣假」
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【iMoney GIFTaway】送Venchi虎迎新春錦簇巧克力方形雙層禮盒乙盒（價值$688）
【iMoney GIFTaway】送Venchi虎迎新春錦簇巧克力方形雙層禮盒乙盒（價值$688）
【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元
【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
沙田友必睇 麥當勞強勢回歸沙田新城市廣場 勢成區內新地標餐廳
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款