【券商點睇】2022年A股IPO及再融資大年 券商看好外資加倉中國

高盛高華證券高層日前向內地傳媒表示，海外政策變局無阻外資加倉中國的熱情，科技、媒體和通信（TMT）、「環境、社會與公司治理」（ESG）、健康相關領域的融資需求持續釋放，將推動全球IPO穩步增長，2022年將是A股市場IPO和再融資的大年。「美聯儲加息給中國帶來的資本外流壓力有限，不會造成人民幣滙率大幅貶值。近年來外資持續配置中國股債資產，持倉規模穩步增加，目前不必擔心出現外資大幅減持的情況。」高盛高華董事長范翔說。

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范翔指出，2021年全球IPO的數量和金額均刷新歷史紀錄，這一趨勢在2022年將得到延續。首先，TMT仍將是主導行業，快速發展形成的巨大融資需求將持續釋放；其次，疫情發生以來，健康領域受到的關注度顯著提升，醫療研發、生物制藥、醫療器械等領域的企業融資活動更加活躍；第三，綠色可持續發展理念持續深入人心，與ESG相關行業將加大融資力度，比如電動汽車、動力電池、自動駕駛等相關領域的企業正掀起大規模融資的熱潮。

他又稱，2021年A股IPO數量與募資額齊創新高，源於貨幣環境、融資需求、制度完善等多方面的合力。展望2022年，中國貨幣政策靠前發力，穩定融資增長、降低融資成本是重點發力方向，這將對IPO常態化形成助推作用。在供給和需求兩端共同作用下，2022年A股市場融資大有可為。

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另一方面，當前外資對中國資本市場的熱情持續高漲。范翔表示，北向資金持續流入，海外投資者對人民幣資產的關注度和認可度進一步提升，中長期投資信心進一步增強；此外，中國持續優化營商環境，提升外資投資便利程度，也是外資機構競相布局中國市場的重要原因。近年來，中國資本市場對外開放步伐不斷加快。在行業准入放開疊加資本雙向流動加快的背景下，外資機構布局中國市場進程將繼續提速。

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記者：林衛