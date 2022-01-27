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【美國疫情】日死2000多名患者 去年2月以來新高

環球社會熱點 10:54 2022/01/27

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美國的新冠確診個案有回落趨勢，但全國新冠死亡個案於最近一周急升近3成。美國平均每日有2,259人死於新冠肺炎，創去年2月以來的死亡數字新高。

美CDC指Omicron較Delta溫和 死亡及重症率降 【下一頁】

根據約翰霍普金斯大學的數據，美國過去一周的每日確診個案下跌13%，由每日近77.4萬宗回落至每日近64萬宗。

而美國過去一周平均每日有2,259人死於新冠肺炎，是自2021年2月17日以來的最高死亡人數。

美國去年11月底發現Omicron變種傳入時，紐約、洛杉磯、芝加哥等地成為重災區。但現時整個東岸的確診數都錄得跌幅，其中紐約及新澤西州的新確診數字更於過去兩周大幅回落7成。

而佐治亞州、佛羅里達州和南卡羅來納州等南部各州，去年底雖然受Omicron變種嚴重打擊。但上述州份目前的新增確診數增幅都放緩，甚至有回落趨勢。

世衛：下個傳染力較Omicron更強 致命率成疑 【下一頁】

雖然確診數字升幅放緩，但華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）仍警告民眾不要鬆懈。福西指現時平均每日有70萬人感染新冠、15萬人住院及超過2,000人死亡，美國仍未達到疫情受控的階段。

福西形容根除病毒是不合理的事，表示美國是要充分控制疫情，使疫情不會干擾社會及影響民眾正常生活。

他建議需要大規模研發和分發疫苗、檢測、口罩和抗病毒療法，以加強控制疫情。

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責任編輯：鄭錦玲

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