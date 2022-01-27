▲ 美證監擬收緊私募股權及對沖基金披露要求 以提高評估系統性風險能力

美國證監交易委員會（SEC）提議，修訂私募股權基金以及大型對衝基金的披露要求，以加強對於私募股權基金顧問的監管，並且提高金融穩定監管委員會（Financial Stability Oversight Council，簡稱FSOC）評估系統性風險的能力。

SEC主席Gary Gensler表示，是次提議將要求部分對衝基金及私募股權基金的顧問在提交報告時，提供與金融穩定及投資者保護有關的訊息，例如異常投資損失、重大保證金以及交易對手違約事件等。

另外，是次修訂亦將要求，有關基金若發生令其面臨重大壓力、或損害投資者、金融體系的事件，基金顧問須在這類事件發生後的一個工作日內提交報告，以令SEC及FSOC能夠即時掌握信息，以分析及評估投資者和市場面臨的風險。

除此以外，是次提議亦要求降低大型私募股權基金報告的門檻，由原本的20億美元下調至15億美元，即是大型私募股權基金管理資產規模若超過15億美元，則必須按照Form PF進行報告。

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記者：梁安琪