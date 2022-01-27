【儲局議息】摩根資管：3月加息幾乎難以阻止　今年股市更波動　料價值股跑贏大市

對於1月聯儲局議息結果，摩根資產管理環球市場策略師Kerry Craig表示，幾乎難以阻止3月首次加息，最早6月宣布縮表，並於7月實施，預期市場將會變得波動，但由於盈利穩健，儲局亦不會過度收緊，股票前景仍然樂觀，料價值股將跑贏大市。

儲局暗示3月加息，鮑威爾：有很大的加息空間，看【下一頁】

該行指，最新聲明大致符合市場預期，是次議息清晰表明3月將會首次加息。美國收緊貨幣政策的經濟條件非常明確，通脹為數十年來的高位，以及失業率下降的速度快於預期。

加息幅度和步伐仍存不確定

Kerry Craig認為，除了外部增長衝擊外，幾乎難以阻止儲局在3月會議上加息，該行預期今年全年每季加息一次，只是，加息的幅度和步伐仍存在不確定性，有機會加息50點子，或加息4次以上。

摩根資管預期，儲局可能於最早6月宣布縮表，並於7月實施，由寬鬆至緊縮的政策轉變及流動性減少或令市場更加波動，認為今年股市的拋售與市場對收緊貨幣政策和實際收益率上升的看法轉向有關，對油價上漲的增長擔憂加劇了沽售壓力。

高估值股份或持續受壓

然而，Kerry Craig指，利率上升可能持續為高估值股份帶來壓力，但相信儲局不會過度收緊，或導致經濟出現衰退的風險。因此，在盈利前景仍然穩健下，股票前景仍然樂觀，隨著收益率上升及曲線變得陡峭，價值股應該會跑贏大市，但短綫對增長的擔憂可能令投資者保持謹慎。在固定收益市場方面，該行主張繼續減持核心政府債券，並優先考慮信貸，因為其並非衰退資產。

相關文章：【美國加息】鮑威爾：不排除每次會議都加息 金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響（第二版）

【美國加息】聯儲局凌晨3時公布議息結果 一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）