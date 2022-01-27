【數碼轉型】 歐盟提出數碼權利及原則　保護人民權利

▲ 歐盟提到加強民主框架的承諾，以實現有利於每個人的數碼轉型和技術解決方案，其中包括尊重人們的權利和促進包容。（法新社）

隨著生活各方面都趨向數碼化，企業和使用者理應有一套通用原則需要遵守，以保障人民權利。日前歐盟委員會在全球首次提出一套數碼權利及原則，旨在保護人民的權利，同時支持民主並確保公平和安全的線上環境。

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據《路透社》報道，這些權利和原則還涵蓋了數碼設備，確保產品支持企業的可持續發展和綠色轉型目標，並提供了有關其對環境影響和能源消耗的詳細信息。歐盟行政部門表示，基於歐洲價值觀的數碼權利和原則，旨在為政策制定者和企業在處理新技術時提供指導。

承諾加強民主框架 站在最前線推廣

歐盟亦提到加強民主框架的承諾，以實現有利於每個人的數碼轉型和技術解決方案，其中包括尊重人們的權利和促進包容。

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歐盟數碼主管Margrethe Vestager表示，雖然歐盟在這方面的努力並不孤單，但它旨在成為火炬手。「在澳洲、印度和美國等地都有關於人們對數碼權利和原則方面的討論，而我們的目標是站在這一全球趨勢的最前線，並且將這些原則作為世界標準加以推廣。」

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責任編輯：陳卓賢