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【異動股】遠東酒店復牌攀升逾2倍　擬於九華徑申建逾6000單位、兩日累升5.4倍

股市 15:41 2022/01/27

分享：

【異動股】遠東酒店復牌再升近58%　九華徑申建14座住宅大樓、逾6000單位

遠東酒店 （00037） 公告，與邱達偉及其家族控制之關聯公司Cornhill Enterprises已於年1月25日向城規會提交一份申請，就位於新界葵涌九華徑測量約份第四約及毗鄰政府土地之各地段建議綜合發展尋求批准，擬發展為14座住宅大樓連附屬設施及一所設6個課室之幼稚園，將提供合共6,053個單位。

遠東酒店復牌高開近58%，報0.45元，其後股價繼續攀升，現升超過2倍，報0.87元，升205.3%，兩日累積已升5.4倍。

公司申請地盤之地盤面積約48,313平方米，包括約54%之私人地段及約46%之政府土地。申請地盤中之大部分私人地段（以私人地段土地面積計約69.2%）由公司和Cornhill Enterprises全部擁有或部分擁有。

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

相關文章：【港股市況】恒生指數低開337點　阿里巴巴跌半成、滙豐升0.8%　遠東酒店復牌再升近58%（不斷更新）

【異動股】遠東酒店擬申請「九華徑燒烤場」建屋　股價爆升1倍後停牌、方案規模堪比半個美孚新邨

編輯：姚卓然

港股 遠東酒店實業（00037）
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