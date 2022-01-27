【ADR+夜期】滙豐ADR撲57創兩年高　夜期升179點（不斷更新）

烏克蘭危機降溫，夜期回升179點，但由於美國聯儲局鷹氣十足，美滙指數及俄羅斯盧布上升，近日一度急升的人民幣，跌幅冠亞洲，跌近1%。

美國加息步伐加快的預期升溫，銀行股外圍造好，渣打倫敦高港收市價5%，折算報57.9港元。滙豐倫敦高港4%。滙豐ADR承接升勢，創兩年高位。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 56.95 +4.2% 騰訊ADR 460.53 -0.5% 阿里巴巴美股 111.11 +2.4%

港股今早隨外圍低開337點，跌穿24000點，其後走勢反覆向下，午後曾擴大至700點，尾市跌幅略為收窄，恒生指數收報23807點，跌482點，成交1334.9億元。恒生科技指數跌3.8%，報5383點。阿里巴巴 （09988） 跌7%；美團 （03690） 跌近7%；滙豐 （00005） 逆市升逾1%，遠東酒店 （00037） 復牌飈升2倍。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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重點新聞︰

【美國加息】鮑威爾：不排除每次會議都加息 金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響（第二版）

即市走勢︰

【22：59】夜期升179點

【22：59】【盈喜｜資源股】洛鉬料去年純利增加最多1.2倍 大宗商品價格上漲帶動

【22：50】夜期回升154點

【21：47】烏克蘭危機降溫，夜期回升120點

【20：30】夜期升105點

【18：47】夜期升154點

【16：10】恒生指數收報23807點，跌482點，成交1334.9億元。恒生科技指數跌3.8%，報5383點。阿里巴巴 （09988） 跌7%；美團 （03690） 跌近7%；滙豐 （00005） 逆市升逾1%，遠東酒店 （00037） 復牌飈升2倍。

【16：00】恒生指數U盤前跌537點，報23752點。

【15：45】【清零政策】恒隆陳啟宗：香港「清零」很難 Omicron似流感、可研究改變防疫政策的可能性

【15：37】遠東酒店 （00037） 尾市升幅擴大至2倍，破頂高見0.88元，成交1.8億元。

【15：17】港股尾市跌約615點報23674點；科指跌4.5%，報5345點。

【15：06】【大行報告】高盛大削阿里健康目標價 唯看好京東健康成行業首選

【15：00】上證跌1.8%；深證跌2.8%；創業板指跌3.3%。

【14：46】恒指跌約700點，報23581點，跌708點。

【14：44】【新冠疫苗】康希諾新冠疫苗正式量產 年產能達2億劑、股價現跌半成

【14：40】大市跌近700點，報23603點，跌686點；科指跌4.7%，報5334點。

【14：17】美團 （03690） 最新跌逾8%，低見206元；阿里巴巴 （09988） 跌逾7%，破底低見108.3元；騰訊 （00700） 跌近3%；小米 （01810） 跌逾4%，破底低見16.4元。

【14：13】恒指最新跌約605點，報23683點；科指跌4.2%，報5363點。

【14：11】【恒大3333】中國據報計劃拆售恒大大量資產解困 恒大物業及恒大汽車暫時避過一劫

【13：57】【中銀2388】中銀再衝30元關 美銀：息差喘定、今年盈利增長轉正

【13：50】【大行報告】瑞信：低線城市外賣頻率上升料成增長主要推動力 看好美團維持領導地位

【13：37】體育用品股下跌，李寧 （02331） 、安踏 （02020） 、特步 （01368） 分別跌逾4%。

【13：34】藥明生物 （02269） 股價跌逾7%，低見73.5元。

【13：23】防守強的公用股逆市靠穩，中電 （00002） 、電能 （00006） 升0.1%。

【13：16】嗶哩嗶哩 （09626） 午後跌12%，股價破底低見234元。

【13：09】恒隆地產 （00101） 績後跌0.6%。

【13：07】遠東酒店 （00037） 午後升幅擴大至1.7倍，破頂高見0.77元。

【13：03】恒指午後初段跌約615點，報23674點；科指跌4.4%，報5347點。

【12：49】【互聯網監管】市監局：加強和改進反壟斷執法、防止資本無序擴張

【12：29】【業績│本港地產股】恒隆地產去年基本純利增4%、末期息升至0.6元 伺機售發展物業及賣港非核心資產

【12：00】恒生指數半日跌625點，報23664點，成交720億元。恒生科技指數跌4.5%，報5344點。阿里巴巴 （09988） 跌逾6%破底；美團 （03690） 跌8%；騰訊 （00700） 跌逾3%；滙豐 （00005） 股價逆市靠穩升0.2%。

【11：37】港股中午收市前，恒指跌600點，報23688點，科指跌4.2%，報5360點。

【11：32】華寶國際 （00336） 公布，有關主席、首席執行官及執行董事朱林瑤涉嫌違法接受立案調查，獲非全資附屬華寶股份通知，從朱林瑤家屬處獲悉，她已被執行指定居所監視居住。華寶國際股價跌逾7%，低見4.8元。

【11：30】內地股市半日向下，上證跌0.9%；深證跌1.5%；創業板指跌1.7%。

【11：26】【新經濟股】科指再尋底跌逾4% 招商證券：兩因素致科技股未到抄底之時、薦下半年買兩股

【11：22】阿里巴巴 （09988） 跌逾6%；騰訊 （00700） 跌逾3%；美團 （03690） 跌逾7%，三股合共拖累大市近300點。

【11：16】小米 （01810） 跌幅擴大至逾5%，破底低見16.52元。

【11：13】港股跌逾500點，反向ETF FI二南方恒指 （07500） 升4%，高見5.46元。

【11：08】嗶哩嗶哩 （09626） 跌一成，破底低見237.6元；快手 （01024） 跌逾4%；網易 （09999） 跌逾5%；百度 （09888） 跌逾3%。

【11：05】美團 （03690） 最新跌7%，低見209元，大市跌幅擴大至565點。

【10：59】京東 （09618） 跌幅擴大至半成，低見270.4元。

【10：51】滙豐 （00005） 反覆逆市靠穩，最新升近0.5%；恒生 （00011） 升近0.1%；中銀香港 （02388） 升近0.2%，破頂高見30.3元；東亞 （00023） 亦升近0.2%；渣打 （02888） 跌近0.5%。

【10：42】大市曾跌最多569點，低見23720點，最新跌約490點，報23800點；科指跌3.7%，報5390點。

【10：32】【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾6%破底 2500個買盤排隊110元撈貨一沖即散

【10：22】恒生指數跌500點，科指跌3.6%，美團 （03690） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌近6%；京東 （09618） 跌4%。

【10：14】時代中國 （01233） 跌幅曾擴大至三成，破底低見2.86元。

【09：58】遠東酒店 （00037） 升幅一度擴大至一倍，破頂高見0.57元，最新報0.55元，升近93%。

【09：51】港股早段曾跌近500點，低見23790點，最新低位反彈百點，大市跌幅收窄至約350點，報23940點；科指跌2%，報5483點。

【09：49】中國恒大 （03333） 跌5%，低見1.65元；恒大物業 （06666） 亦跌5%；恒大汽車 （00708） 跌逾3%。

【恒大3333】恒大電話會議：計劃未來6個月內推出初步重組方案

【09：48】高盛將京東健康 （06618） 上調至買入，目標價維持94元，股價今早逆市升逾2%。

【09：44】【異動股】遠東酒店復牌再升近58% 擬於九華徑申建逾6000單位

【09：39】【新股IPO】創新奇智2121首掛平開 現微升0.6%、一手帳面賺15元

【09：36】中教控股 （00839） 控股股東增持無助股價反彈，中教控股轉跌逾16%，破底低見5.21元。

【09：32】大市開市後跌幅擴大至約465點；科指跌3.1%。

【09：30】中教控股 （00839） 控股股東增持140萬股，股價今早逆市反彈逾2%，高見6.76元。

【教育股】中教控股暴跌33%後 控股股東增持140萬股

【09：27】時代中國 （01233） 折讓17%配股，股價今早低開近15%。

【09：25】潤啤 （00291） 發盈喜，股價逆市升近2%。

【盈喜｜藍籌股】華潤啤酒料去年多賺逾1倍 全年純利介乎44億至47億人幣

【09：22】【內房危機】中國奧園升逾5% 出售加拿大物業套現13億、德勤辭任核數師

【09：22】恒生指數低開337點，開報23952點，跌穿24000點。恒生科技指數跌2.2%，報5471點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌近4%；滙豐 （00005） 逆市升0.8%；遠東酒店 （00037） 復牌再升近58%。

【美團3690】紅杉資本向合夥人派發近70億元美團股份 持股降至不足5%

【09：13】期指開報24100點，跌217點或0.9%。

【09：03】創新奇智 （02121） 今日掛牌，昨在不同暗盤中走勢有差異。

【新股IPO】創新奇智2121暗盤走勢分化、兩跌一升 輝立跌近半成、一手帳面虧損115元

【新股IPO】創新奇智李開復：製造業大部分工作未來將被AI及自動化取代 公司AI業務不受地緣政治影響

【08：57】恒指黑期跌約157點，報24073點；道指期貨跌45點，報34123點。

【08：40】【內房危機】時代中國擬先舊後新、折讓約17%配股 籌近4億元

【08：18】【內房危機】中國恒大違約後 橡樹資本據報控制了恒大擬用作境外債務重組抵押的資產

【07：46】【金沙業績】金沙去年經調整物業EBITDA為3.38億美元 淨收益總額升70%

【07：45】【開市9點半】聯儲局最快3月加息 其後討論縮表 阿里巴巴美股較港大跌5.6%

【07：45】港股ADR收報24099點，跌189點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報54.62元，較港收市價高0.72元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報462.91元，較港收市價低10.69元或2.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.38元，較港收市價低6.52元或5.6%。

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【07：30】聯儲局議息後暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。美股應聲轉跌，道指蒸發逾500點升幅，更一度倒跌421點，最終收市跌129點，報34168點；標指跌6點，報4349點；納指曾升463點，收市打回原形，僅升2點，報13542點。

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責任編輯︰梁浩碩