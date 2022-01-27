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熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

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【港股市況】恒生指數跌500點　阿里巴巴跌6%創新低　銀行股逆市靠穩　遠東酒店復牌再升一倍（不斷更新）

股市 11:09 2022/01/27

分享：

聯儲局暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，美股倒跌，道指跌129點。港股今早跟隨低開逾300點，恒生指數低開337點，開報23952點，跌穿24000點。恒生科技指數跌2.2%，報5471點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌近4%；滙豐 （00005） 逆市升0.8%；遠東酒店 （00037） 復牌再升近58%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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重點新聞︰

【美國加息】鮑威爾：不排除每次會議都加息　金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響（第二版）

即市走勢︰

【11：08】嗶哩嗶哩 （09626） 跌一成，破底低見237.6元；快手 （01024） 跌逾4%；網易 （09999） 跌逾5%；百度 （09888） 跌逾3%。

【11：05】美團 （03690） 最新跌7%，低見209元，大市跌幅擴大至565點。

【10：59】京東 （09618） 跌幅擴大至半成，低見270.4元。

【10：51】滙豐 （00005） 反覆逆市靠穩，最新升近0.5%；恒生 （00011） 升近0.1%；中銀香港 （02388） 升近0.2%，破頂高見30.3元；東亞 （00023） 亦升近0.2%；渣打 （02888） 跌近0.5%。

【10：42】大市曾跌最多569點，低見23720點，最新跌約490點，報23800點；科指跌3.7%，報5390點。

【10：32】【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾6%破底　2500個買盤排隊110元撈貨一沖即散

【10：22】恒生指數跌500點，科指跌3.6%，美團 （03690） 跌逾6%；阿里巴巴 （09988） 跌近6%；京東 （09618） 跌4%。

【10：14】時代中國 （01233） 跌幅曾擴大至三成，破底低見2.86元。

【09：58】遠東酒店 （00037） 升幅一度擴大至一倍，破頂高見0.57元，最新報0.55元，升近93%。

【09：51】港股早段曾跌近500點，低見23790點，最新低位反彈百點，大市跌幅收窄至約350點，報23940點；科指跌2%，報5483點。

【09：49】中國恒大 （03333） 跌5%，低見1.65元；恒大物業 （06666） 亦跌5%；恒大汽車 （00708） 跌逾3%。

【恒大3333】恒大電話會議：計劃未來6個月內推出初步重組方案

【09：48】高盛將京東健康 （06618） 上調至買入，目標價維持94元，股價今早逆市升逾2%。

【09：44】【異動股】遠東酒店復牌再升近58%　擬於九華徑申建逾6000單位

【09：39】【新股IPO】創新奇智2121首掛平開　現微升0.6%、一手帳面賺15元

【09：36】中教控股 （00839） 控股股東增持無助股價反彈，中教控股轉跌逾16%，破底低見5.21元。

【09：32】大市開市後跌幅擴大至約465點；科指跌3.1%。

【09：30】中教控股 （00839） 控股股東增持140萬股，股價今早逆市反彈逾2%，高見6.76元。

【教育股】中教控股暴跌33%後　控股股東增持140萬股

【09：27】時代中國 （01233） 折讓17%配股，股價今早低開近15%。

【09：25】潤啤 （00291） 發盈喜，股價逆市升近2%。

【盈喜｜藍籌股】華潤啤酒料去年多賺逾1倍　全年純利介乎44億至47億人幣

【09：22】【內房危機】中國奧園升逾5%　出售加拿大物業套現13億、德勤辭任核數師

【09：22】恒生指數低開337點，開報23952點，跌穿24000點。恒生科技指數跌2.2%，報5471點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌近4%；滙豐 （00005） 逆市升0.8%；遠東酒店 （00037） 復牌再升近58%。

【美團3690】紅杉資本向合夥人派發近70億元美團股份　持股降至不足5%

【09：13】期指開報24100點，跌217點或0.9%。

【09：03】創新奇智 （02121） 今日掛牌，昨在不同暗盤中走勢有差異。

【新股IPO】創新奇智2121暗盤走勢分化、兩跌一升　輝立跌近半成、一手帳面虧損115元

【新股IPO】創新奇智李開復：製造業大部分工作未來將被AI及自動化取代　公司AI業務不受地緣政治影響

【08：57】恒指黑期跌約157點，報24073點；道指期貨跌45點，報34123點。

【08：40】【內房危機】時代中國擬先舊後新、折讓約17%配股　籌近4億元

【08：18】【內房危機】中國恒大違約後　橡樹資本據報控制了恒大擬用作境外債務重組抵押的資產

【07：46】【金沙業績】金沙去年經調整物業EBITDA為3.38億美元　淨收益總額升70%

【07：45】【開市9點半】聯儲局最快3月加息　其後討論縮表　阿里巴巴美股較港大跌5.6%

【07：45】港股ADR收報24099點，跌189點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報54.62元，較港收市價高0.72元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報462.91元，較港收市價低10.69元或2.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.38元，較港收市價低6.52元或5.6%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】聯儲局議息後暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。美股應聲轉跌，道指蒸發逾500點升幅，更一度倒跌421點，最終收市跌129點，報34168點；標指跌6點，報4349點；納指曾升463點，收市打回原形，僅升2點，報13542點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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