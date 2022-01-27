【港股市況】恒生指數低開337點　阿里巴巴跌半成、滙豐升0.8%　遠東酒店復牌再升近58%（不斷更新）

聯儲局暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，美股倒跌，道指跌129點。港股今早跟隨低開逾300點，恒生指數低開337點，開報23952點，跌穿24000點。恒生科技指數跌2.2%，報5471點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌近4%；滙豐 （00005） 逆市升0.8%；遠東酒店 （00037） 復牌再升近58%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：32】大市開市後跌幅擴大至約465點；科指跌3.1%。

【09：30】中教控股 （00839） 控股股東增持140萬股，股價今早逆市反彈逾2%，高見6.76元。

【教育股】中教控股暴跌33%後 控股股東增持140萬股

【09：27】時代中國 （01233） 折讓17%配股，股價今早低開近15%。

【09：25】潤啤 （00291） 發盈喜，股價逆市升近2%。

【盈喜｜藍籌股】華潤啤酒料去年多賺逾1倍 全年純利介乎44億至47億人幣

【09：22】【內房危機】中國奧園升逾5% 出售加拿大物業套現13億、德勤辭任核數師

【09：22】恒生指數低開337點，開報23952點，跌穿24000點。恒生科技指數跌2.2%，報5471點。阿里巴巴 （09988） 跌逾5%；美團 （03690） 跌近4%；滙豐 （00005） 逆市升0.8%；遠東酒店 （00037） 復牌再升近58%。

【美團3690】紅杉資本向合夥人派發近70億元美團股份 持股降至不足5%

【09：13】期指開報24100點，跌217點或0.9%。

【09：03】創新奇智 （02121） 今日掛牌，昨在不同暗盤中走勢有差異。

【新股IPO】創新奇智2121暗盤走勢分化、兩跌一升 輝立跌近半成、一手帳面虧損115元

【新股IPO】創新奇智李開復：製造業大部分工作未來將被AI及自動化取代 公司AI業務不受地緣政治影響

【08：57】恒指黑期跌約157點，報24073點；道指期貨跌45點，報34123點。

【08：40】【內房危機】時代中國擬先舊後新、折讓約17%配股 籌近4億元

【08：18】【內房危機】中國恒大違約後 橡樹資本據報控制了恒大擬用作境外債務重組抵押的資產

【07：46】【金沙業績】金沙去年經調整物業EBITDA為3.38億美元 淨收益總額升70%

【07：45】【開市9點半】聯儲局最快3月加息 其後討論縮表 阿里巴巴美股較港大跌5.6%

【07：45】港股ADR收報24099點，跌189點或0.8%。滙豐 （00005） ADR折合報54.62元，較港收市價高0.72元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報462.91元，較港收市價低10.69元或2.3%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報110.38元，較港收市價低6.52元或5.6%。

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【07：30】聯儲局議息後暗示3月加息，主席鮑威爾表明有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。美股應聲轉跌，道指蒸發逾500點升幅，更一度倒跌421點，最終收市跌129點，報34168點；標指跌6點，報4349點；納指曾升463點，收市打回原形，僅升2點，報13542點。

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責任編輯︰梁浩碩