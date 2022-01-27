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【美股業績】Tesla預計今年不會推出新車型　股價跌逾4%穿900美元

股市 22:41 2022/01/27

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Tesla去年第四季業績勝預期，今年交付量料增長50%。

Tesla（美：TSLA）去年第四季營收和盈利均超預期，並連續多個季度創紀錄新高，公司預計2022年交付量將增長50%，同時又將集中發展全自動駕駛。不過，公司預計今年不會推出新車型，重點在擴產能，Tesla股價周四跌逾4%，跌穿900美元關。

【TSLA】穆迪上調Tesla債務評級展望　但料明年利潤率會受壓

Tesla連續十季實現正盈利，去年四季度營收177億美元，按年增長65%，打破上度營收137.6億美元紀錄，創下的公司歷史季度收入新高，而調整後每股盈利為2.54美元，按年增2.2倍，又打破上度調整後每股盈利為1.86美元紀錄，創下的公司史上季度盈利新高。期內毛利率為27.4%，較上季26.6%增長0.8個百分點。

全年計，Tesla創紀錄交付93.6萬輛汽車，按年增87%，公司重申今年交付量增長50%以上，不過，由於供應鏈成為主要限制因素，其自營的工廠已經連續幾個季度低於滿載產能，這種情況可能會進一步持續到今年全年。

另外，過去兩季，公司均有作出比特幣相關的減值，公司指，由於去年四季度比特幣表現平盤，公司也沒有記錄任何相關減值，持有的比特幣價值持平在12.6億美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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編輯：姚卓然

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

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