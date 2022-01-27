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【金沙業績】金沙跌約2%　去年經調整物業EBITDA為3.38億美元

股市 09:47 2022/01/27

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【金沙業績】金沙去年經調整物業EBITDA為3.38億美元　淨收益總額升70%

金沙中國 （01928） 公布，金沙中國去經調整物業EBITDA為3.38億美元，相對2020年同期經調整物業EBITDA虧損為4.31億美元。淨虧損為10.5億美元，相對去年同期為15.2億美元。期內，淨收益總額按年增加70.4%至28.7億美元。金沙中國跌1.9%，報20.8元。

單計第四季，金沙經調整物業EBITDA為7400萬美元，相對2020年同期為4700萬美元。淨虧損為2.45億美元，相對2020年同期為2.46億美元，淨收益總額按年減少4.3%至6.43億美元。

LVS主席兼行政總裁Robert G. Goldstein表示，對整個旅遊及旅遊消費市場最終得以復甦仍然充滿信心，並期待於今年及來年有機會迎接更多賓客再次到訪其物業。儘管與全球大流行相關的旅遊限制繼續影響目前的財務表現，惟再次於各市場中產生正EBITDA。

就博彩及零售角度而言，澳門客戶需求及高端中場的消費表現保持堅韌。澳門倫敦人已接近完成。隨著市場復甦，澳門四季酒店及澳門倫敦人將對高端及中場客戶分部提供重大增長機遇。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

【澳門賭牌】澳門經濟財政司李偉農：若博企違法或被罰關閉博彩區一年　新博彩法並非扼殺衛星賭場

【澳門續牌】一文看清投行分析濠賭法案　富瑞升銀娛評級、瑞銀提一隱憂（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 藍籌股 金沙中國有限公司（01928）

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