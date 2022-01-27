  • 20°C
香港時間 : 2022127日 (四) 11:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】鮑威爾：不排除每次會議都加息　金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響（第二版）

股市 10:31 2022/01/27

分享：

【美國加息】鮑威爾：不排除每次會議都加息　金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響

聯儲局於1月議息會議後，宣布加快縮減資產購買步伐，將於3月初完成減債，並暗示3月加息。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表明，通脹有上行風險，準備採取若干工具，確保高通脹不會變得根深柢固；在不傷害就業的前題下，聯儲局有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。

金管局指加息周期將帶動銀行收入【下一頁】

金管局表示，美國通脹持續高企和就業保持強勁增長，由於通脹風險增加，聯儲局預期可能很快需要加息，而且收緊貨幣政策的步伐也可能較上次收縮周期為快。在聯繫匯率制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受本地市場港元資金供求的影響，籲大家應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險。

金管局強調，香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率維持穩定。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度維持貨幣及金融穩定。

鮑威爾：經濟高度不確定　貨幣政策需要靈活

鮑威爾指，下次會議將討論有關縮表的更多細節，強調未就縮表的時機和速度作出決定，對規模、構成和速度都無法透露太多，將在首次加息後，至少召開一次會議就資產負債表作決定；又指當前形勢下，貨幣政策需要靈活，經濟前景仍然高度不確定，需要保持謙遜。

聯儲局預計在加息過程開始後，才會開始縮表，表明以「可預測的方式」進行。聲明指，利率才是調整貨幣政策立場的主要手段，委員會將確定縮表的時機和步伐，以促進其最大就業和物價穩定目標。

（加入金管局回應）

虎年港股玄學預測 玄學家林建華批算各板塊走勢（立即收看）

相關文章：【全球經濟】IMF：下調全球經濟增長預測　因中美復甦減弱

經濟 就業 貨幣政策 加息 縮表 美國聯儲局 通脹 鮑威爾 議息

上一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾6%破底　2500個買盤排隊110元撈貨一沖即散

下一篇文章

【內房危機】恒大違約、股價曾跌近一成　橡樹資本據報控制了恒大元朗「皇宮屋」地皮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】儲局料3月加息 道指倒跌129點 納指打回原形
【美股收市】儲局料3月加息 道指倒跌129點 納指打回原形
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行周六營業時間、多間銀行停葵涌邨分行服務（不斷更新）
【美國加息】聯儲局凌晨3時公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【美國加息】聯儲局凌晨3時公布議息結果　一文看清投資界對加息及縮表最新預測（不斷更新）
【恒大3333】恒大電話會議：計劃未來6個月內推出初步重組方案
【恒大3333】恒大電話會議：計劃未來6個月內推出初步重組方案
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里巴巴美股低港6%　下試港新低水平（不斷更新）
【開市9點半】聯儲局最快3月加息　其後討論縮表　阿里巴巴美股較港大跌5.6%
【開市9點半】聯儲局最快3月加息　其後討論縮表　阿里巴巴美股較港大跌5.6%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款