【美國加息】鮑威爾：不排除每次會議都加息　金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響（第二版）

▲ 【美國加息】鮑威爾：不排除每次會議都加息 金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響

聯儲局於1月議息會議後，宣布加快縮減資產購買步伐，將於3月初完成減債，並暗示3月加息。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表明，通脹有上行風險，準備採取若干工具，確保高通脹不會變得根深柢固；在不傷害就業的前題下，聯儲局有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。

金管局表示，美國通脹持續高企和就業保持強勁增長，由於通脹風險增加，聯儲局預期可能很快需要加息，而且收緊貨幣政策的步伐也可能較上次收縮周期為快。在聯繫匯率制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受本地市場港元資金供求的影響，籲大家應保持謹慎，應對可能出現的市場波動及風險。

金管局強調，香港貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元匯率維持穩定。金管局會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度維持貨幣及金融穩定。

鮑威爾：經濟高度不確定 貨幣政策需要靈活

鮑威爾指，下次會議將討論有關縮表的更多細節，強調未就縮表的時機和速度作出決定，對規模、構成和速度都無法透露太多，將在首次加息後，至少召開一次會議就資產負債表作決定；又指當前形勢下，貨幣政策需要靈活，經濟前景仍然高度不確定，需要保持謙遜。

聯儲局預計在加息過程開始後，才會開始縮表，表明以「可預測的方式」進行。聲明指，利率才是調整貨幣政策立場的主要手段，委員會將確定縮表的時機和步伐，以促進其最大就業和物價穩定目標。

（加入金管局回應）

相關文章：【全球經濟】IMF：下調全球經濟增長預測 因中美復甦減弱