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【美國縮表】聯儲局減買債3月結束　鮑威爾：通脹有上行風險、縮表是「可預期的」

股市 10:07 2022/01/27

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【美國縮表】聯儲局減買債3月結束　鮑威爾：通脹有上行風險、縮表是「可預期的」

美國聯儲局結束一連兩天議息會議，表示資產購買將在3月初結束，很快就會適當地提高聯邦基金利率，並在加息後，才啟動縮減資產負債表。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表明，通脹有上行風險，準備採取若干工具，確保高通脹不會變得根深柢固；在不傷害就業的前題下，聯儲局有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。

金管局：港息會趨近美息，亦受港元資金供求影響【下一頁】

鮑威爾指出，需要一定時間去縮減資產負責表，資產負債表仍有很大的規模需要縮減，料縮表需要一段時間，希望過程有序及可預期。不過，議息聲明並無為儲局縮表有任何的演繹，另一聲明則指出，在加息後，才會為縮表作出決定。

聲明指，如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備適當調整貨幣政策立場；又指縮表是「可預期的」，準備根據經濟和金融的發展，調整縮減資產負債表的任何細節。聯儲聲明後，美國聯邦基金期貨仍預期，2022年將加息4次。

摩根資管：3月加息幾乎難以阻止　今年股市更波動【下一頁】

聯儲局將基準利率維持在0厘至0.25厘不變，符合市場預期。

相關文章：【美國加息】金管局：港銀淨息差近見底　加息周期將帶動銀行收入、續關注樓市發展

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

責任編輯：李勝君

經濟 美股 貨幣政策 加息 議息 美國 美國聯儲局
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