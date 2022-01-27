▲ 【美國縮表】聯儲局減買債3月結束 鮑威爾：通脹有上行風險、縮表是「可預期的」

美國聯儲局結束一連兩天議息會議，表示資產購買將在3月初結束，很快就會適當地提高聯邦基金利率，並在加息後，才啟動縮減資產負債表。聯儲局主席鮑威爾在記者會上表明，通脹有上行風險，準備採取若干工具，確保高通脹不會變得根深柢固；在不傷害就業的前題下，聯儲局有很大的加息空間，不排除每次會議都加息的可能性。

鮑威爾指出，需要一定時間去縮減資產負責表，資產負債表仍有很大的規模需要縮減，料縮表需要一段時間，希望過程有序及可預期。不過，議息聲明並無為儲局縮表有任何的演繹，另一聲明則指出，在加息後，才會為縮表作出決定。

聲明指，如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險，委員會將準備適當調整貨幣政策立場；又指縮表是「可預期的」，準備根據經濟和金融的發展，調整縮減資產負債表的任何細節。聯儲聲明後，美國聯邦基金期貨仍預期，2022年將加息4次。

聯儲局將基準利率維持在0厘至0.25厘不變，符合市場預期。

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責任編輯：李勝君