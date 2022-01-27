【ET開市直擊】議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？（附time code）

美國聯儲局議息結果正式揭盅，聯儲局預計3月初「收水」結束買債，其後很快會適當加息再縮表，大市之後點走？Tesla（TSLA.US）業績同日出爐，勝市場預期，惟今年將不會推出新車，預期交付量增長逾50%，在加息氛圍下，股價能否再坐火箭？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》坐定定陪你剖析後市走勢，即時部署港股、美股。

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03：02 - 重溫鮑威爾公布議息結果

03：49 - 港股今日焦點速覽

04：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

06：45 - 亞太股市早段市況速報

07：21 - 鮑威爾表明不理美股死活 增添美股不明朗因素

11：18 - 美股好淡未明 息率方向更明確短期可留意

12：19 - 美股用周一低位做防守

12：40 - 標普波動正常化 現水平追沽值搏率不高

14：51 - 觀眾問股：持有蘋果（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US）、台積電（TSM.US）要沽清嗎？

16：24 - 微軟（MSFT.US）已試低位 美股已到中長綫買貨時機

19：25 - 想減倉揀邊隻？蘋果（AAPL.US） vs NVIDIA（NVDA.US） vs 台積電（TSM.US）

20：14 - 揀價值股仍要留意增長 料市場選高通（QCOM.US）

22：22 - Tesla（TSLA.US）業績符合市場預期

24：57 - Tesla（TSLA.US）今年不推新車怎解讀？

26：30 - Tesla（TSLA.US）績後股價未有特別驚喜

27：10 - 港股開市前市況速報

29：40 - ET個股推介：海豐 （01308）

31：49 - 港股開市初段市況速報

33：03 - 港股會否受加息影響 反彈浪完未

35：28 - 留意歷史數據 美股弱不一定港股升

37：40 - 市場對內地放水預期有變 、A股殺估值 港股去向農曆新年後才有明確方向

39：12 - 可留意債務上炒作味濃的股份 中國平安 （02318） 或成翻身股

40：18 - 虎年利是股：敏實 （00425）

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*重溫上日《ET開市直擊》地緣風險升溫 投資組合怎調整？朱晉民（朱Sir）為你分析【按此重溫-附time code】