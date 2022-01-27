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【ET開市直擊】議息結果揭盅大市點走 Tesla績後股價能否坐火箭？（附time code）

股市 08:45 2022/01/27

分享：

美國聯儲局議息結果正式揭盅，聯儲局預計3月初「收水」結束買債，其後很快會適當加息再縮表，大市之後點走？Tesla（TSLA.US）業績同日出爐，勝市場預期，惟今年將不會推出新車，預期交付量增長逾50%，在加息氛圍下，股價能否再坐火箭？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》坐定定陪你剖析後市走勢，即時部署港股、美股。

Time code
03：02 - 重溫鮑威爾公布議息結果
03：49 - 港股今日焦點速覽　
04：50 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
06：45 - 亞太股市早段市況速報
07：21 - 鮑威爾表明不理美股死活　增添美股不明朗因素
11：18 - 美股好淡未明   息率方向更明確短期可留意
12：19 - 美股用周一低位做防守
12：40 - 標普波動正常化   現水平追沽值搏率不高
14：51 - 觀眾問股：持有蘋果（AAPL.US）、NVIDIA（NVDA.US）、台積電（TSM.US）要沽清嗎？
16：24 - 微軟（MSFT.US）已試低位    美股已到中長綫買貨時機
19：25 - 想減倉揀邊隻？蘋果（AAPL.US） vs NVIDIA（NVDA.US） vs 台積電（TSM.US）
20：14 - 揀價值股仍要留意增長   料市場選高通（QCOM.US）
22：22 - Tesla（TSLA.US）業績符合市場預期
24：57 - Tesla（TSLA.US）今年不推新車怎解讀？
26：30 - Tesla（TSLA.US）績後股價未有特別驚喜
27：10  - 港股開市前市況速報
29：40 - ET個股推介：海豐 （01308）
31：49 - 港股開市初段市況速報
33：03 - 港股會否受加息影響  反彈浪完未
35：28 - 留意歷史數據   美股弱不一定港股升
37：40 - 市場對內地放水預期有變 、A股殺估值    港股去向農曆新年後才有明確方向
39：12 - 可留意債務上炒作味濃的股份    中國平安 （02318） 或成翻身股   
40：18 - 虎年利是股：敏實 （00425）

立即登入：https：//video.hket.com/video/3166229/
有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

*重溫上日《ET開市直擊》地緣風險升溫 投資組合怎調整？朱晉民（朱Sir）為你分析【按此重溫-附time code】

 

欄名 : ET開市直擊

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