▲ 【美股焦點】美泰重獲迪士尼公主系列玩具授權 料可推《冰雪奇緣》Elsa 公主玩具 盤前大升8%

玩具製造商美泰（Mattel）（美：MAT）周三（26日）宣布，獲得迪士尼公主系列玩具授權，包括熱門電影《冰雪奇緣》系列的Elsa 公主及Anna公主。美泰將於 2023 年開始銷售新的迪士尼玩具，由負責監督芭比（Barbie）專營權的同一部門管理，公司未有披露交易的財務條款。

美泰在 2016 年爭取迪士尼公主系列玩具授權時，敗給競爭對手孩之寶（Hasbro）（美：HAS），事件曾引發美泰陷入財困，高管相繼跳船。

美泰盤前升8%，孩之寶盤前跌2.4%。

美泰表示，新迪士尼公主系列玩具授權是建立在其與迪士尼現有玩具總動員、反斗車王 （Cars）以及最近宣布「巴斯光年」全球授權協議的基礎上。

美泰總裁兼首席運營官 Richard Dickson 稱，美泰作為玩偶領域的領導者，期待引入美泰品牌管理、產品和營銷專業知識到新授權玩具。

值得注意的是，孩之寶周三表示，續簽《星球大戰》授權協議，並擴大與盧卡斯影業的關係，同時獲得印第安納瓊斯產品特許授權。

相關文章：

【Tesla】特斯拉用於Cybertruck的8000噸的鑄造機傳下月開始營運

【美股業績】波音上季虧損收窄一半 2年來首見正現金流

【美股業績】AT&T上季扭虧收入勝預期 華納音樂及串流平台HBO Max錄得強勁增長