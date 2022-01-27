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【無牆醫院@iM網欄】院舍慶新春 老友記的新年願望

名人薈萃 10:21 2022/01/27

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農曆新年為香港市民重視的傳統節日，市面上充滿喜慶和濃厚的節日色彩。雅麗氏何妙齡那打素護養院（以下簡稱「護養院」）在新春期間亦為院友舉辦不同的活動，讓院友感受新春的節日氣氛，共渡佳節。

每當臨近農曆新年，護養院會為院友安排「做冬」，以特別的午餐作慶祝活動的開始，同時亦安排「新春小手工」，與院友一起製作各色各樣的新春應節作品，如揮春、新年賀卡、紅燈籠、新春掛飾等。製成品除了用來佈置院舍不同角落外，亦會掛在院友的輪椅上，讓院友能夠感受到新春氣氛。還有，除夕夜舉辦的護養院「慶團年」活動，透過分享節日故事和進行遊戲，讓院友們聚首一堂，送舊迎新。

踏入農曆新年，院友參與的第一項活動就是「新春拍攝樂」。在職員精心佈置、充滿新春氣氛的地下大堂，院友手持新春道具，如大吉攬枕、揮春、生肖公仔等，與醒獅頭「打卡」合照。另外，護養院亦與時並進，曾訂製時下流行的大型相框，於新春期間為院友拍照留念。

至於新春活動的重頭戲，一定是「新春團拜」活動。疫情前，由資深義工扮演「財神爺」，與一眾義工及專職醫療部的職員，到各樓層向院友拜年及獻唱賀年歌曲，並向院友派「利是」。每年「財神爺」一出現，院友們都爭相觸摸以沾上旺氣，氣氛熱鬧。現時因疫情關係，義工不能到訪院舍，改由職員舞動醒獅向院友賀歲，院友們看見亦笑逐顏開，場面歡樂。

除了在院內舉行一連串的迎春活動外，在疫情前，社工部每年還會與院友、家人及義工，一起遊逛年宵市場，讓院友及家人走進社區，感受節日的熱鬧。

當談及新年願望時，院友不約而同地表示，最重要是身體健康、人人開開心心；院內各人事事順利。他們都希望疫情盡快結束，再與家人一起外出飲茶，享受與家人相處的時光。

護養院舉辦不同形式的新春活動，讓院友縱然留在院舍，仍能感受農曆新年的熱鬧氣氛，齊賀新歲。

雅麗氏何妙齡那打素護養院於一九九九年五月初投入服務，提供238張政府資助的護養床位，為65歲或以上有需要的長者提供長期醫療、護理和住宿服務。

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作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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