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【教育股】中教控股暴跌33%後　宣佈控股股東增持140萬股

股市 21:49 2022/01/26

分享：

中教控股暴跌33%後，宣佈控股股東增持140萬股。

教育股板塊周三急挫，中教控股 （00839） 股價「跳水」式暴跌33%後，晚上宣佈控股股東增持140萬股，以周三收市價6.46元計，涉資904.4萬元。

中教控股指，作為中教控股聯席主席兼執行董事于果和謝可滔一致行動人士的公司控股股東，藍天教育國際和白雲教育國際，於1月26日在公開市場共購買140萬股，佔已發行股份總數約0.06%。藍天教育國際和白雲教育國際經是次增持後，共持有約15.01億股中教控股，佔已發行股份總數約62.84%。公告又提到，于果和謝可滔對公司前景充滿信心，並考慮日後於適當時候進一步增持。

中教控股周三大挫33.4%，收報6.46元，全日成交額8.21億元。公司早段股價急瀉後，於中午收市後發公告，稱留意到近期股份價格波動 ，確認集團業務營運維持正常。

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港股 增持 中教控股（00839）

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