【疫市營商】消費者疫下改變需求　港人著重品牌正面形象

疫情下消費者對產品的需求有轉變，他們對於選擇如何接收產品資訊也同樣改變。全球市場營銷公司TEAM LEWIS與市場研究機構GWI（全球網絡指數），聯合發表最新市場營銷趨勢報告，探討這些轉變的同時，剖析消費者在面對「多重關鍵時刻（multimoment）」下，持續改變的需求。

報告涵蓋多個市場，包括香港、澳洲、比利時、新加坡、英國及美國等，合共13個國家及地區。當中，大部分市場的螢幕使用時間，包括香港在內均持續上升。香港消費者 平均手機螢幕使用時間，更是全球第二高。

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TEAM LEWIS執行創意總監Simon Billington表示，現時成功的市場營銷，不能只靠向消費者灌輸單一品牌訊息。消費者期望與品牌互動，並希望品牌能以個人化的方式，提供獨特的體驗。故他認為，訊息的複雜性和傳遞訊息的工具，將是成功的關鍵。

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香港是全球每日社交媒體使用量的排名第三位。調查顯示，香港消費者對社交媒體有正面的評價，30%認為對社會有益，屬全球第二高。全球包括香港在內於過去三年，音樂串流服務及播客的使用量均出現增長。當中， 電台廣告、音樂串流服務，以及播客贊助內容，更成為香港消費者發現品牌的渠道。惟有近3成香港消費者表示，擔心政府正在線上追蹤他們，屬全球最高。

調查列出香港目前的營銷格局 ，有3項重點營銷渠道，表現有頗大分別：

網頁：目前仍是領先的營銷渠道，42%香港消費者表示，於過去一個月曾訪問品牌的網頁。

品牌應用程式：21%香港消費者表示，於過去一個月曾下載或使用應用程式，與品牌進行互動。

二維碼：在過去1個月中，香港受訪者均表示未曾使用公司或品牌提供的二維碼。

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香港消費者在選擇品牌時，希望品牌持有的形象（見表），包括可靠、創新和年輕。惟他們對品牌好感度低的原因，包括12%傳統和11.6%作風大膽。

香港消費者希望品牌的形象 期望 百分比（可重複投票） 可靠 57% 創新 45.5% 年輕 30%

責任編輯：馬意文