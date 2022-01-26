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【企業誠信】安永調查：企業誠信標準漸降　4成人願參與不當行為

Hot Talk 21:20 2022/01/26

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【企業誠信】安永：企業誠信標準正逐漸下降 需審視現行的誠信合規體系

安永發佈《2022年全球誠信調研報告》，報告顯示有62%香港公司的員工及管理層認為，企業誠信標準在過去18個月裏保持不變或下降，高於全球平均值55%；44%的香港受訪者認為疫情使企業誠信經營變得更加艱難。

另外，高達40%香港受訪者表示願意參與不當行為，以改善事業發展和薪酬待遇，高於全球平均值24%，這些不當行為包括，有19%受訪者願意縱容團隊中的不道德行為；19%受訪者願意無視第三方的不道德行為、16%受訪者願意提供或接受賄賂；10%受訪者願意偽造財務記錄。

在過去12個月中，全球各地持續在誠信和合規相關舉措上投放資源。然而，只有37%的香港受訪者表示其公司制定了行為準則，36%的香港受訪者表示其公司定期為員工提供相關的法律法規及專業培訓，以及只有31%的香港受訪者表示管理層經常於公司内部傳達誠信的重要性。

除了對誠信合規體系缺乏投資或對現有的合規措施認識不足之外，受訪者似乎對如何實踐誠信目標缺乏理解。僅有43%的香港受訪者表示以道德標準行事是誠信經營的一個重要部分。

安永諮詢服務有限公司香港法證及誠信合規服務合夥人何詠怡表示，在合規和誠信方面的投資不足令人擔憂，這也可能是造成大家對如何實踐誠信目標缺乏理解，並致使目標與實踐之間差距愈來愈大的原因。管理層必須重新營造相應的合規環境，培養誠信文化，通過高層領導建立有效的誠信合規體系，包括制定政策和程序，並通過培訓以及教育提升員工對於誠信行為的重視。

該調研收集了來自54個國家和地區共4,700多名員工、經理和董事會成員的意見，發現公司管理人員認為建立及傳達有效的企業誠信文化有困難。

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