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【北京冬奧】中移動獲今屆冬奧香港獨家VR轉播權 360度全方位點播冬奧賽事精華

理財智慧 20:45 2022/01/26

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2022北京冬季奧運會（冬奧）將於2月4日正式揭幕，中國移動香港（CMHK）宣佈，獲得今屆冬奧的香港獨家VR VOD轉播權，成為香港首個以VR模式提供冬奧節目內容的網絡營運商，觀眾配合5G網絡欣賞賽事，可猶如置身現場一樣。

【同場加映】青姐話：未到年廿八    提早洗邋遢

由2月4日至28日，中國移動香港為觀眾獨家提供以VR 360全景模式點播冬奧賽事精華，觀眾可以通過《UTV》智能手機應用程式，隨意控制觀賽角度及位置，以360度不同角度捕捉冬奧決勝時刻。《UTV》亦設有「冬奥專區」，不斷更新精彩冬奥節目，包括賽事點播、實時金牌榜、賽事討論及明星選手特輯等。

【2022年部署】2022年 值得留意的10大新經濟股【下一頁

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【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析    電動車股你要識

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責任編輯：嚴浩文

 

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