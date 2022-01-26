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【碳中和經濟】賓利汽車投資34億美元　進軍豪華全電動車

商業 20:19 2022/01/26

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碳中和經濟時代來臨，英國賓利汽車宣佈投資34億美元(約265億港元)，目標在2030年成為全電動車豪華品牌，首款全電車預定2025年落地。（法新社　圖片）

碳中和經濟時代來臨，傳統汽車製造商正逐步轉型，英國賓利汽車宣佈投資34億美元(約265億港元)，目標在2030年成為全電動車豪華品牌，首款全電車預定2025年落地。

【FedEx】FedEx Express採用人工智能分揀機械人　推動智慧物流發展

全電動車佔有率增長迅速，加上各國推動碳中和經濟，傳統汽車生產商面臨轉型，有102年歷史的英國汽車生產商賓利汽車，宣佈未來10年出資34億美元（約港幣265億），轉型成為全電動車的豪華品牌。投資將包括研發升級現時賓利汽車在英國克魯的車廠。

賓利汽車在2020年已宣佈其電動化計劃，將會是公司「Beyond100」轉型大計其中一環，帶領公司於2030年達至完全「碳中和」，今次是該公司首度披露投資數目。賓利汽車的首款全電動車預定2025年生產落地，預定在2026年會同時提供插電式混合動力及全電能動力車款，目前該公司已經有插電式混合動力車款提供。

【豐田汽車】豐田計劃2022年生產1100萬架汽車　按年增2成創歷史新高

雖然疫情影響及半導體供應，但賓利汽車2021年仍錄得14659輛銷售表現，比2020年增加31%。Bentley 首席執行官兼董事長Adrian Hallmark表示，「Beyond100」是該公司輝煌歷史及豪華車領域中最大膽的計劃。整個業務將按路線圖實現碳中和並在８年內百分百轉向全電動車生產。

責任編輯:王浩賢

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