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【NFT】仍志集團推出Pet Paws NFT 並擬建環球寵物主題公園

理財智慧 20:14 2022/01/26

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「蟲草大王」陳恩德創立的仍志集團今日(26日)公布，建造全球首個環球寵物主題公園，並以香港作為起點，逐步擴展至全球十個地區，與此同時，也將於2月14日發售一個寵物相關的NFT「Pet Paws」，作為實體樂園及元宇宙樂園的會籍資格。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

仍志集團主席陳恩德指，仍志集團一向發展寵物保健品市場，並有意將寵物有關業務不斷擴張。他亦透露，位於香港的寵物主題公園將於今年第二季落實選址，預計在2024年內落成。

Pet Paws NFT將以不同的寶石分為7個級別，包括鑽石、紅寶石、翡翠、帕拉伊巴碧壐、藍寶石、海藍寶石及石榴石，，定價為99美元至9.9萬美元，作為實體樂園及元宇宙樂園的會籍資格，不同級別的NFT將享有不同的優惠。

 

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責任編輯：羅浩濂

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