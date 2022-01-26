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【供應鏈危機】批發食材受疫情影響延誤貨期　外賣店部份菜式暫停供應

商業 21:20 2022/01/26

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有餐廳便因為原材料供應不穩，暫停供應部份食品。

新冠肺炎疫情下物流仍受影響，有餐廳便因為原材料供應不穩，暫停供應部份食品。外賣午餐及到會的「Fi Fi Foodie午餐盒營業部」，其負責人林小姐表示，批發商因疫情下物流延誤影響，約兩星期前暫停供應虎蝦。

她指暫時只是虎蝦缺貨，少量菜式要暫定供應，幸好仍有其他替代品，整體影響不算嚴重。對於其他原材料的供應狀況，她也有信心不會受影響。

【碳中和經濟】賓利汽車投資34億美元　進軍豪華全電動車

Zenon Café負責人梁小姐表示，其供應商表示不會暫停供應美國牛，不過「一定會加價」，升幅仍需視乎運費而定。她表示，供應商稱若有部分牛肉部位缺貨，或提供其他相近部位，即使該部位價格較貴，但不會收取該替代部位定價：「所以供應商都蝕住做」。

她又稱，該店主售美國肉眼扒，成本價已需約150元一塊，套餐卻只售199元：「再加價真的沒什麼可賺。」又反映現在的市道，消費者難以接受加價。

【FedEx】FedEx Express採用人工智能分揀機械人　推動智慧物流發展

另外，她反映升來貨價若上升，最大的挑戰是現金流。該店與供應商採取月結形式「找數」，加上現在晚市禁堂食，空運收緊可謂對食肆百上加斤。

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

有供應美國牛的批發商澄天負責人馬太表示，近日來貨大減，價格料持續上升，並已通知所有合作商戶，供應或會減少甚至暫停，供貨價格亦因此上調約1成。她反映，每磅肉至少貴約25港元。

她表示，有部分合作餐廳已表明，會因加價而停止取貨一段時間，「與其把加幅轉嫁至消費者，他們寧願減少菜單選擇。」她預料，情況將持續至新年後。

【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗

記者：馬意文、李智美

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