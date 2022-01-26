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【美國加息】金管局：港銀淨息差近見底　加息周期將帶動銀行收入、續關注樓市發展

股市 20:10 2022/01/26

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【美國加息】金管局：港銀淨息差近見底　加息周期將帶動銀行收入、續關注樓市發展（馮漢柱攝）

美國聯儲局加息在即，將支持銀行盈利進一步上升。金管局副總裁阮國恒表示，受低息環境拖累，去年香港的零售銀行盈利按年跌近20%，但隨著美國利率或進入上升周期情況有望好轉，又相信銀行的淨息差已幾乎見底。

港元利率尋底拖累銀行盈利。阮國恒指，香港零售銀行去年的淨息差跌至不足1厘，淨利息收入承壓，拖累零售銀行整體盈利按年跌18.6%。

阮國恒：續密切關注樓市　重申逆周期措施合適

他續指，市場預計美國利率環境轉變，若進入上升周期相信可以支持銀行整體利息收入；而由於銀行的淨息差已收窄至1厘以下，相信「再受壓的程度好有限」。

他又引述聯儲局最近的議息聲明指，相信今次加息周期會傾向中長期，而根據聯繫匯率，若美息的上升周期維持，「遲早港元利率都會跟隨」。至於對樓市影響，他指繼續密切關注市場動態，重申採取的宏觀審慎監管措施繼續合適。

2021年，香港的信貸增長按年錄得3.8%增長。阮國恒指，去年雖然繼續受到疫情影響，但銀行仍錄得平穩增長，反映業界對實體經濟活動的支持。

清零政策礙吸人才　阮國恒：明白業界憂慮、但防疫工作非常重要｜【下一頁】

轉觀信貸質素，特定分類貸款比率在去年首三季均有輕微下降，截至去年9月底止處0.81%；單計內地相關貸款的特定分類貸款比率更低至0.77%。

金管局預告系統不良貸款率或微升　整體風險仍可控

阮國恒稱，有關比率不論相對國際或歷史水平都非常健康，但考慮到疫情在香港及海外的波動性較大，可以預期疫情將繼續影響經濟活動，形容「銀行體系所面對的信貸挑戰係大」，預告去年第四季的特定分類貸款比率按季或有輕微上升，但由於港銀資本充足，風險仍然可控。

市場關注港銀對內房相關貸款的資產風險，阮國恒重申，港銀對高風險內房的風險敞口不大、且沒有集中風險，風險絕對可控。

恒大據報今晚投資者電話會議、再傳境外債息到期未付　河南焦作「恒大養生谷」快爛尾｜【下一頁】

「跨境理財通」去年10月啟動以來，阮國恒指業務運作一直順利，且持續有銀行申請開展理財通業務。

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記者：趙穎妍

港股 本地銀行股 跨境理財通 疫情 經濟 港元 香港金融管理局 加息 零售 香港

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