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【元宇宙】全港首個「元宇宙年宵」登場 一連9日於虛擬平台舉行

理財智慧 19:53 2022/01/26

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元宇宙、NFT成為近年熱搜話題，不少名人和商人都投入其中，但意想不到農曆新年的年宵活動也融入於元宇宙中。全港首個「Mart in Metaverse 元宇宙年宵」活動，於1月28日至2月5日一連九日於在虛擬平台舉行。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

年宵活動由FEED HK 主辦，聯同20多個品牌及遊戲製作網絡紅人Kingsan景三合作，打造全港首個「MART IN METAVERSE 元宇宙年宵」，讓大眾以虛擬身份（Avatar），免費入場行元宇宙虛擬年宵市場。活動將於1月28日至2月5日，一連9日在虛擬平台Cryptovoxels舉行。

活動分為「港式文化館」、「花開富貴館」及「NFT 藝術展覽館」三個主題展區，別具特色。與此同時，亦為入場人士呈獻各款賀年限量精品、 價值過百萬 NFT 藝術展覽、FILA 主題館等，市民也可以遊覽桃花樹許願祈福、或到「Live @FTLife」舞台觀看 DJ 表演。

    點擊圖片放大
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「MART IN METAVERSE 元宇宙年宵」活動詳情

日期：2022 年 1 月 28 日至 2 月 5 日 （年廿六至年初五）

時間：24/7

平台：Cryptovoxels

入場費用：免費

官方網站：https://martinmetaverse.io/

 

【綫上花市】Pinkoi⾸個綫上年宵登場　成為新會員即送鮮芋仙招牌仙草沙冰 【下一頁

【虛擬經濟】香港電腦保安事故協調中心專家教路 如何保護NFT資產 【下一頁

 

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

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責任編輯：羅浩濂

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