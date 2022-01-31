【2022虎年】第五波疫情下點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠

▲ 不過近年多間銀行、電子支付平台、及虛擬銀行等，都推出農曆新年「電子利是」功能。（官方截圖）

本港新年前迎來第五波疫情，限聚措施持續，不少賀年活動也被迫取消，甚至連家族聚會等拜年活動也須取消。不過近年多間銀行、電子支付平台、及虛擬銀行等，都推出農曆新年「電子利是」功能，令「新年祝福」不受空間和時間限制，當中更有不少現金獎賞優惠。

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各大銀行App獎賞優惠：

恆生銀行：

恆生客戶由2022年1月23日至2月20日，可透過恆生Mobile App派發e利是、使用轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過恒生智能助理HARO WhatsApp參加「虎進金來新年財」大抽獎。每名客戶最多可獲10次的抽獎機會；

非恆生客戶即可透過製仍專屬WhatsApp貼紙，並於HARO WhatsApp收取貼紙，獲得1次抽獎機會。

派發e利是程序：

登入恒生Mobile App，在常用功能一欄中選擇「派e利是」

選擇收款人

選擇利是封主題並自訂祝賀語

輸入金額

核對資料並確認，以派出e利是

獎品級別 獎品 名額 大獎 8,888港元現金獎賞 8名 二獎 880港元 HKTVmall電子購物禮券 80名 三獎 38港元 Price網購禮券 8,800名

花旗銀行：

花旗客戶由即日起至2022年2月15日，在「Get More」登記大抽獎，再於Citi Mobile App成功派發電子利是予兩位親友，或設定花旗銀行為「轉數快」預設收款銀行，有機會贏取獎金。

獎品 名額 8,888港元現金獎 3名 888港元現金獎 3名 88港元現金獎 1,500名

派發利是程序：

登入Citi Mobile App，選擇「繳款及轉賬」

按「派利是」

從電話簿選擇收款人，或手動輸入對方電話號碼、電郵地址或轉數快識別碼指定收款人

選擇利是封

選擇扣款戶口、利是金額，可選擇派發兩封利是

確認轉賬詳情，按「立即派利是」

可以分享賀年揮春予親友，並寫上自訂的祝福語句傳遞心意

中銀香港：

中銀客戶由2022年1月31日至2月16日，經手機銀行或BoC Pay內「Phone 利是」功能派發電子利是，即可獲得1次新春「Phone 利是」大抽獎機會，最多可各獲30次抽獎機會。此外，年滿11歲至17歲的中銀客戶成功登記轉數快後，即可經手機銀行收取利是。

獎品 名額 8,888港元現金獎賞 5名（經Boc Pay參加抽獎） 5名（經中銀手機銀行參加抽獎）

渣打銀行：

渣打客戶由2022年2月1日至15日，透過SC Pay (轉數快) 轉賬送出至少10港元或等值的e-利是，至其他用戶的手機號碼、電郵地址或轉數快識別代碼即可自動參加抽獎，有機會贏取現金獎。

獎品 名額 8,888港元現金獎 8名 88港元現金獎 288名

滙豐銀行：

滙豐客戶由2022年2月1日至5日，派發至少1封20港元以上利是，即可獲18港元回贈；同一天內派發5封20港元或以上利是，可獲28港元現金回贈。

-由即日起至2022年2月28日，客戶首次或重新設定滙豐為轉數快的預設收款銀行，可獲88港元現金回贈。

由即日起至2022年2月28日，客戶以香港身份證號碼作首次或重新登記轉數快，並收取由香港特區政府、機構或企業發出的款項，可獲168港元現金回贈。

HSBC HK App派發利是程序 ：

選擇「轉賬及繳費」，點選「利是」

選擇受款人

挑選利是封、加上祝賀詞並輸入金額

按「確認」派發利是

虛擬銀行ZA Bank：

由即日起至2022年2月14日，ZA客戶可參加「六虎臨門 瓜分千萬活動」抽獎活動，於ZA Bank App完成指定任務，並集齊6款角色，可獲得1萬個ZA Coin；如參加人數愈多，獎賞金額則會愈高，而此活動的總獎金為1,000萬港元。

另外，由即日起至2022年2月18日，ZA客戶憑ZA Card作一宗HK$10或以上合資格消費，可於48小時內參與一般「最勁抽」或新春特別版「最勁抽」，並有機會贏得高達200%回贈或高達88,800ZA Coin（即888港元）。

滙豐旗下電子錢包PayMe：

由2022年1月18日至2月15日，滙豐客戶使用PayMe派發群組利是，並有最少五位收款人領取，即可獲28港元現金獎賞，每位用戶最多可獲3次獎賞。

由2022年1月18日至2月15日，滙豐客戶使用PayMe派發群組利是，並在付款信息上標籤#hsbc123gogoalday，即可獲「1.23 Go Goal」大抽獎機會1次，最高可獲123,000港元獎賞錢。除了派發群組利是，客戶使用其他滙豐服務並完成指定要求，均可獲抽獎機會1次，最多一共可獲14次抽獎機會。

獎品級別 獎品 名額 大獎 123,000港元獎賞錢 1名 二獎 12,300港元獎賞錢 2名 三獎 1,200港元獎賞錢 3名 四獎 100港元獎賞錢 123名

PayMe派群組利是程序：

選擇「轉賬及繳費」，點選「利是」

在應用程式主頁按PayMe標誌，按「派群組利是」

選擇指定或非指定收款人

設置定額利是或開運利是金額

確認利是，並透過社交軟件將利是收款連結發送予收款人

八達通App：

首20,000名透過八達通 App登記「轉數快」銀行轉賬服務的新客戶，並成功派發一封「e利是」或增值八達通卡，更可獲贈38港元獎賞。所有八達通銀包用戶，皆可於派「e利是」前，用八達通 App 透過各大銀行應用程式轉賬，跨 App 服務為八達通銀包增值。

派發「e利是」落八達通卡：

前往八達通App主頁中間的「焦點服務」，點選「虎年行大運！即派e利是畀親朋好友！」

點選「嘟落八達通卡！」

輸入「e利是」金額

點選「確定」

將「e利是」嘟落親友的八達通卡

透過連結派發「e利是」：

前往八達通App主頁中間的「焦點服務」，點選「虎年行大運！即派e利是畀親朋好友！」

點選「遙距發送畀親友」

輸入「e利是」金額、數量、賀年貼圖及祝福語

點選「派e利是」

點選指定收「e利是」的親友

點選「發送e利是連結」，通知已點選之親友

親友將於打開「e利是」連結後才知悉「e利是」金額，並於打開時加到親友的銀包。

透過QR Code派發「e利是」：

前往八達通App主頁中間的「焦點服務」，點選「虎年行大運！即派e利是畀親朋好友！」

點選「掃QR立即派」

輸入「e利是」金額、數量、賀年貼圖及祝福語

點選「派e利是」產生獨立QR Code

於限時內展示QR Code給親友掃描（每封由同一個QR Code產生的e利是金額，將根據用家早前輸入金額及數量作隨機分配）

親友將於打開「e利是」連結後才知悉「e利是」金額，並於打開時加到親友的銀包。

Tap & Go 拍住賞App：

Tap & Go用戶由1月28 日起，可利用手機錢包，向其他已登記 Tap & Go「拍住賞」帳戶或「轉數快」的親友派發電子利是。派發時大家可以挑選喜愛的虎年利是封，加上可自訂祝福語。除了派利是功能，年滿11歲或以上的用戶亦可於手機錢包內以 QR Code 向親友線上拜年「逗利是」。

AlipayHK ：

AlipayHK推出全新七師傅電子利是封面，一系列共有七款，而且，為加強電子利是的驚喜，電子利是除了可以設定固定金額外，更可以選擇隨機金額。

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派發AlipayHK 電子利是方法：

於AlipayHK App主頁中間的應用中心點擊「更多」後，選取「利是」和「派利是」

選擇利是封面

輸入利是金額和數量，點選「立即入錢派利是」

選擇「選機金額」，每封利是的金額將會不同；選擇「固定金額」，每封利是的金額將會相同

輸入支付密碼

可以選擇透過社交媒體，如WhatsApp派發給親友

當設定好以上步驟後，AlipayHK會為用戶提供鏈結，用戶即可轉發到不同社交平台，對方只需要點擊鏈結，就可以輕鬆取得利是。

另外，由2月1日至15日，派發1個本地利是或跨境利是，每次可獲得1個印花，活動期間，每個用戶最多可獲得12個印花，本地利是或跨境利是各6個印花。

AlipayHK更會向首100位派利是數目最多的用戶送888港元及福袋，並向從來未用過AlipayHK做交易的用家派利是派至少20港元，派利是的用家更可獲得30港元禮券組合。

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責任編輯：文睿

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