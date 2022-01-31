【2022虎年】第五波疫情下點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠

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【虎年2022】新年好去處 一文看清各大商場賀歲活動及優惠
本港新年前迎來第五波疫情，限聚措施持續，不少賀年活動也被迫取消，甚至連家族聚會等拜年活動也須取消。不過近年多間銀行、電子支付平台、及虛擬銀行等，都推出農曆新年「電子利是」功能，令「新年祝福」不受空間和時間限制，當中更有不少現金獎賞優惠。
各大銀行App獎賞優惠：
恆生銀行：
恆生客戶由2022年1月23日至2月20日，可透過恆生Mobile App派發e利是、使用轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過恒生智能助理HARO WhatsApp參加「虎進金來新年財」大抽獎。每名客戶最多可獲10次的抽獎機會；
非恆生客戶即可透過製仍專屬WhatsApp貼紙，並於HARO WhatsApp收取貼紙，獲得1次抽獎機會。
派發e利是程序：
|獎品級別
|獎品
|名額
|大獎
|8,888港元現金獎賞
|8名
|二獎
|880港元 HKTVmall電子購物禮券
|80名
|三獎
|38港元 Price網購禮券
|8,800名
花旗銀行：
花旗客戶由即日起至2022年2月15日，在「Get More」登記大抽獎，再於Citi Mobile App成功派發電子利是予兩位親友，或設定花旗銀行為「轉數快」預設收款銀行，有機會贏取獎金。
|獎品
|名額
|8,888港元現金獎
|3名
|888港元現金獎
|3名
|88港元現金獎
|1,500名
派發利是程序：
中銀香港：
中銀客戶由2022年1月31日至2月16日，經手機銀行或BoC Pay內「Phone 利是」功能派發電子利是，即可獲得1次新春「Phone 利是」大抽獎機會，最多可各獲30次抽獎機會。此外，年滿11歲至17歲的中銀客戶成功登記轉數快後，即可經手機銀行收取利是。
|獎品
|名額
|8,888港元現金獎賞
|
5名（經Boc Pay參加抽獎）
5名（經中銀手機銀行參加抽獎）
渣打銀行：
渣打客戶由2022年2月1日至15日，透過SC Pay (轉數快) 轉賬送出至少10港元或等值的e-利是，至其他用戶的手機號碼、電郵地址或轉數快識別代碼即可自動參加抽獎，有機會贏取現金獎。
|獎品
|名額
|8,888港元現金獎
|8名
|88港元現金獎
|288名
滙豐銀行：
HSBC HK App派發利是程序 ：
虛擬銀行ZA Bank：
由即日起至2022年2月14日，ZA客戶可參加「六虎臨門 瓜分千萬活動」抽獎活動，於ZA Bank App完成指定任務，並集齊6款角色，可獲得1萬個ZA Coin；如參加人數愈多，獎賞金額則會愈高，而此活動的總獎金為1,000萬港元。
另外，由即日起至2022年2月18日，ZA客戶憑ZA Card作一宗HK$10或以上合資格消費，可於48小時內參與一般「最勁抽」或新春特別版「最勁抽」，並有機會贏得高達200%回贈或高達88,800ZA Coin（即888港元）。
滙豐旗下電子錢包PayMe：
|獎品級別
|獎品
|名額
|大獎
|123,000港元獎賞錢
|1名
|二獎
|12,300港元獎賞錢
|2名
|三獎
|1,200港元獎賞錢
|3名
|四獎
|100港元獎賞錢
|123名
PayMe派群組利是程序：
八達通App：
首20,000名透過八達通 App登記「轉數快」銀行轉賬服務的新客戶，並成功派發一封「e利是」或增值八達通卡，更可獲贈38港元獎賞。所有八達通銀包用戶，皆可於派「e利是」前，用八達通 App 透過各大銀行應用程式轉賬，跨 App 服務為八達通銀包增值。
派發「e利是」落八達通卡：
透過連結派發「e利是」：
透過QR Code派發「e利是」：
Tap & Go 拍住賞App：
Tap & Go用戶由1月28 日起，可利用手機錢包，向其他已登記 Tap & Go「拍住賞」帳戶或「轉數快」的親友派發電子利是。派發時大家可以挑選喜愛的虎年利是封，加上可自訂祝福語。除了派利是功能，年滿11歲或以上的用戶亦可於手機錢包內以 QR Code 向親友線上拜年「逗利是」。
AlipayHK ：
AlipayHK推出全新七師傅電子利是封面，一系列共有七款，而且，為加強電子利是的驚喜，電子利是除了可以設定固定金額外，更可以選擇隨機金額。
【電子利是】AlipayHK夥七師傅升級利是封面 兼推跨境利是功能 派利是最多獲1488元優惠（多圖）
派發AlipayHK 電子利是方法：
當設定好以上步驟後，AlipayHK會為用戶提供鏈結，用戶即可轉發到不同社交平台，對方只需要點擊鏈結，就可以輕鬆取得利是。
另外，由2月1日至15日，派發1個本地利是或跨境利是，每次可獲得1個印花，活動期間，每個用戶最多可獲得12個印花，本地利是或跨境利是各6個印花。
AlipayHK更會向首100位派利是數目最多的用戶送888港元及福袋，並向從來未用過AlipayHK做交易的用家派利是派至少20港元，派利是的用家更可獲得30港元禮券組合。
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責任編輯：文睿
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