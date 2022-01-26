【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）

下一篇文章
【遊戲熱話】Switch玩家喜訊！ 任天堂開放會員免費試玩《牧場物語》
小米旗下紅米（Redmi）繼去年10月在內地發布Redmi Note 11系列手機後，今（26日）再舉行線上發布會，宣布Redmi Note 11系列國際版正式登場。而這次登場的國際版與Redmi過往的策略不同，採用了完全不同的配置方案，手機搭載的芯片及屏幕均作出改變，售價則繼續以平價作主打，最平只需1,576港元即可入手。
【榮耀新機】榮耀推首款可摺疊式Magic V智能手機 水滴鉸鏈營造屏幕「無痕」效果
國際版Redmi Note 11系列以全新面貌登場，Redmi在會上帶來4款手機，分別是：Redmi Note 11、Redmi Note 11S、Redmi Note 11 Pro以及Redmi Note 11 Pro 5G。
一如外界所料，Redmi是次在國際版將手機芯片作出改變，其中Redmi Note 11 Pro 5G的芯片，由原本的天璣920，改用高通Snapdragon 695。該處理器是基於6nm工藝製程打造，採用八核心CPU設計，具體由2個A78核心+6個A55小核心組成，其中A78核心頻率2.2GHz，A55小核心頻率1.8GHz；GPU則是Adreno 619。至於Redmi Note 11就由MediaTek天璣810處理器，改為採用高通Snapdragon 680；Redmi Note 11 S及Redmi Note 11 Pro，則採用聯發科發表4G處理器Helio G96。
屏幕方面，Redmi Note 11 Pro繼續採用6.67寸120Hz更新率AMOLED屏幕；惟Redmi Note 11及Redmi Note 11S，則升級到採用6.6寸90Hz更新率 FHD+ AMOLED屏幕。
相機配置方面，Redmi Note 11 Pro系列同樣採用三鏡頭設計，由1.08億像素主鏡頭+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素長焦微距鏡頭組成。另值得一提的是，Redmi Note 11S雖然售價較低，但同樣會搭載1.08億像素主鏡頭。
另外，快充的配置也得到保留，Redmi Note 11 Pro會保留支援67W有線快充，而Redmi Note 11及Redmi Note 11S則支援33W快充。
售價方面，Redmi Note 11為179歐元（約1,576港元）起、Redmi Note 11S為249歐元（約2,191港元）起；Redmi Note 11 Pro為299歐元（約2,633港元）起、Redmi Note 11 Pro 5G售價則為329歐元（約2,897港元）起。
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場 支援5G及120W快充（多圖）
責任編輯：曾曉汶
另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：