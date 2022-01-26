【小米新機】小米Redmi Note 11系列國際版登場　最平1,576港元可入手（多圖）

小米旗下紅米（Redmi）繼去年10月在內地發布Redmi Note 11系列手機後，今（26日）再舉行線上發布會，宣布Redmi Note 11系列國際版正式登場。而這次登場的國際版與Redmi過往的策略不同，採用了完全不同的配置方案，手機搭載的芯片及屏幕均作出改變，售價則繼續以平價作主打，最平只需1,576港元即可入手。

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國際版Redmi Note 11系列以全新面貌登場，Redmi在會上帶來4款手機，分別是：Redmi Note 11、Redmi Note 11S、Redmi Note 11 Pro以及Redmi Note 11 Pro 5G。

一如外界所料，Redmi是次在國際版將手機芯片作出改變，其中Redmi Note 11 Pro 5G的芯片，由原本的天璣920，改用高通Snapdragon 695。該處理器是基於6nm工藝製程打造，採用八核心CPU設計，具體由2個A78核心+6個A55小核心組成，其中A78核心頻率2.2GHz，A55小核心頻率1.8GHz；GPU則是Adreno 619。至於Redmi Note 11就由MediaTek天璣810處理器，改為採用高通Snapdragon 680；Redmi Note 11 S及Redmi Note 11 Pro，則採用聯發科發表4G處理器Helio G96。

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屏幕方面，Redmi Note 11 Pro繼續採用6.67寸120Hz更新率AMOLED屏幕；惟Redmi Note 11及Redmi Note 11S，則升級到採用6.6寸90Hz更新率 FHD+ AMOLED屏幕。

相機配置方面，Redmi Note 11 Pro系列同樣採用三鏡頭設計，由1.08億像素主鏡頭+800萬像素超廣角鏡頭+200萬像素長焦微距鏡頭組成。另值得一提的是，Redmi Note 11S雖然售價較低，但同樣會搭載1.08億像素主鏡頭。

另外，快充的配置也得到保留，Redmi Note 11 Pro會保留支援67W有線快充，而Redmi Note 11及Redmi Note 11S則支援33W快充。

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售價方面，Redmi Note 11為179歐元（約1,576港元）起、Redmi Note 11S為249歐元（約2,191港元）起；Redmi Note 11 Pro為299歐元（約2,633港元）起、Redmi Note 11 Pro 5G售價則為329歐元（約2,897港元）起。

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責任編輯：曾曉汶

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