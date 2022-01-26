▲ 【虛擬銀行】金管局：虛銀上年新增80萬客 總客量增至120萬人（馮漢柱攝）

虛擬銀行開業，初期憑高息吸客搶存。金管局助理總裁（銀行監理）陳景宏表示，虛銀在2021年吸收共80萬個客戶，截至去年底總客戶基礎增至120萬人。

陳景宏在記者會上透露，去年虛銀的吸客步伐加快，由2020年吸納40萬名客戶，加快至2021年吸收80萬名客戶，總客戶人數累積至120萬人。存款總及貸款總額則分別處250億元及60億元。

點名關注「先買後付」服務 加強消費者保障

金管局將消費者保障列為今年工作重點之一，並提出會加強就創新產品、保險產品及客戶資料的保障。針對創新產品中，金管局就點名指近年海外興起的「先買後付」的服務。

陳景宏解釋，開始見到更多在港機構提供「先買後付」的服務，因此有意研究如何進一步提升客戶保障，包括章則披露、了解「先買後付」屬於借貸的性質，甚至會研究提供指引。

金管局副總裁阮國恒補充，留意到更多銀行與提供「先買後付」平台合作推出服務，要求銀行確保面向客戶時要遵守守則，無意就「先買後付」平台引入特定監管制度。

個人信貸資料庫今年底將投入運作

金管局指，單計2021年上半年，經網上提出的信用卡申請比例佔近60%，較2019年升一倍；經網上申請的無抵押貸款佔60%，相對2019年同期只有40%。至於經網上渠道開立的個人銀行戶口，同樣由2019年的17%倍增至去年上半年的38%，反映有必要更新客戶保障的安排。

同時，金管局會繼續落實引入多家個人信貸資料庫，繼續推動平台開發、系統測試及啟用，而根據時間表，平台將會在今年底正式運行。阮國恒形容，「今年是好重要的一年」。

會上有人關注數字人民幣的研究進展，阮國恒表示，維持目標今年中會有較詳盡的構思可以公布。

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記者：趙穎妍