【Mosaic慢慢砌@iM網欄】一脈相承的剪瓷雕和剪黏

和上次專欄所提的潮州嵌瓷非常接近，在福建閩南一帶則稱為剪瓷雕。根據資料顯示，早在宋元時期，漳州的磁窰盛產瓷器，剪瓷雕工藝開始萌芽。明朝末年以前已盛行於粵東、閩南各地，不過由於地震及建築翻新等因素，現存的以清代道光、同治年間以至近現代作品居多。福建地區據說最早就是位於漳州雲霄天地會遺址高溪廟，屬於清康熙時作品。高溪廟被考據為天地會創立遺址，更是福建省省級古建築及歷史紀念建築單位。

有點奇怪的是，潮州嵌瓷被列為國家級非物質文化遺產，但剪瓷雕則沒有，是因為潮州嵌瓷捷足先登申報了？還是福建的政府不夠重視，兩個省份何不合作申報？希望有機會到這兩個地方去了解一下。

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基本上兩種工藝分別不大，只在細節上略有不同，例如立體雕，即是戲曲裏盔甲武將，蟒袍文官，寬衣窄袖的才子佳人等，先用鐵絲或竹篾做出骨架，然後用黃麻茸或稻草茸與紅糖漿混和，再經發酵，製成黏度好的泥灰，在骨架上施以泥塑坯形，之後黏貼上色彩紛呈的剪瓷片。

剪瓷雕藝人一直以來是口手相授，沒有畫圖，没有模型，熟練的工藝師直接做坯，不用起稿，因此需要多年學師實踐。現時的工藝師大都参與文物建築的維修保護工作，對戲曲人物，歷史典故，角色造型要有深入研究。也許這是工藝漸漸較少年輕人加入的原因吧。

除了潮汕、福建，這種工藝原來還傳到台灣，大約在清朝年間，在當地的名稱是剪黏。

台灣的剪黏大師皆來自大陸，有北洪南何兩派，北洪是指來自泉州的洪坤福，南何是指來自潮汕的何金龍，他們於二十世紀初應邀到台灣，為廟宇製作剪黏裝飾。他們在台灣開枝散葉，培養許多人才。

在材料運用上，台灣有繼承 ，也有自己的微調。較傳統的是用石灰、糯米、黑糖、麻絨和水混合，塑造成模型，再用石灰抹於模型表面，最後才用彩色碗片黏貼到模型上。現在改良後不只選用碗片，而是彩色玻璃，黏貼劑除了石灰、麻絨，還有水泥及海菜，麻絨是增加牽引力，防止斷裂，海菜則是延後凝固時間。另外他們也會先繪畫人物圖像，才在上面塑坯。

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感覺上台灣的製作手法更加接近馬賽克的製作了。

看過一部紀錄片，介紹台灣一位剪黏老匠人晚年運用自己一生所學，再選取一些再生材料，例如用舊瓷器酒瓶等，製作成一些剪黏人物，不管有沒有人喜歡，這種敢於創新的嘗試，值得敬佩！

農曆新年要到了，在這兒祝福你身體健康！心靈手巧！但願不僅是我們的傳統節日，而是許多優秀珍貴的文化遺產，同樣得到重視、發揚、傳承。

圖片說明：

剪瓷雕：漳州雲霄天地會遺址高溪廟（網上圖片）

剪黏：台灣廟宇的剪黏工藝源自大陸（網上圖片）



作者_洪捷簡介： 女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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