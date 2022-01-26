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【一起酒過的日子@iM網欄】升值潛力：香檳

名人薈萃 19:12 2022/01/26

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在一個什麼都可以炒的世代，每次同朋友見面，言談間多多少少都有人會討論到「最近有乜好買？」而大致的結論都是：

債？加息壓力下冇運行，內房又易 default。

港股？唔好提起我啲傷心事啦。

錶？升到傻咗，而且閑閑哋都幾十萬一隻，又要個 condition 好。

Crypto？真係好鬼難捉摸。

返而有一類asset入場門檻較低，而且我個人認為算是較易預測嘅就係酒。

 

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

兩家專門研究美酒市場的 Bordeau Index和Liv-ex都分別話，最近兩年在餐酒方面，升值得最快的是香檳，有超過 30%的升幅。兩年30%唔可以算多，但都幾唔錯啦，一定跑贏個市先。

當然如果要再細分的話，冠軍一定係Burgundy 的 DRC，真係好難輸。但整體酒區而言，香檳酒最近的表現絕對有聲有色。

記得2020年中，要買一箱05年的Taittinger Comtes de Champagne Blanc de Blancs，平均800蚊一支仲有找。今朝我再上網睇，已經去到大概1200蚊先落到樓。Vintage Krug和Salon等最高級別的更加唔使講。

其實香檳在這方面比起其他酒的優勢，主要有幾個：

首先，酒永遠都有飲一支少一支，而香檳更是只會在好年份才出產有Vintage標籤的酒。一般 NV (Non Vintage 或 無年份）的香檳酒，大家不會認為有投資價值，而NV更是佔市場上香檳酒的大多數。

仲有就係香檳區規定，有年份的香檳酒，酒莊最少要陳酒3年才能開賣，好的年份例如 2008年，酒莊更會陳上10年以上才出售。等到頸都長，需求自然增加。

 

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

另一個不得不提的是心理學。香檳酒的branding令大家認為香檳是要早飲早享受， 大杯大杯咁飲，就是這一點就跟紅酒和威士忌有極大的分別。

加上如果有飲宴和大型活動時，去貨速度更會加快，極少數會把香檳會儲起。所以二十年以上的香檳酒在市面上真係買少見少，有市有價。

最後，最正嘅乜？賣不去，自己開嚟飲都幾正吖。

當然不是投資建議，只是開心share一下。

 

作者_張天遠簡介：

前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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